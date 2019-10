Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH, 2. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DONNERSTAG: Feiertagsbedingt findet in Südkorea kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat in der Ukraine-Affäre seine Rhetorik gegen die oppositionellen Demokraten verschärft. Trump bezeichnete das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen ihn am Dienstag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter als "Staatsstreich". Ziel sei, dem Volk seine Macht und seine Freiheit wegzunehmen. Die Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen Amtsmissbrauchs an. Im Zentrum steht dabei ein Telefonat des US-Präsidenten mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli. Darin drängte Trump zu Ermittlungen in der Ukraine gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber und früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden sowie dessen Sohn.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +125.000 Stellen

zuvor: +195.000 Stellen

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.945,00 +0,25%

Nikkei-225 21.767,73 -0,54%

Hang-Seng-Index 26.041,77 -0,19%

Kospi 2.041,78 -1,48%

Shanghai-Composite FEIERTAG

S&P/ASX 200 6.657,30 -1,27%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Belastet werden die Märkte von globalen Konjunktursorgen, nachdem in den USA der ISM-Index mit den schlechtesten Produktionszahlen seit einem Jahrzehnt überraschend eine Schrumpfung der US-Industrie angezeigt hat. Die Anleger zeigen sich zunehmend besorgt um das globale Wirtschaftswachstum, hatten sich doch zuletzt schwache Konjunkturdaten gehäuft. In Tokio belastet der stärkere Yen, der aufgrund seines Rufs als vermeintlich sicherer Hafen von Anlegern gesucht wird. Vor allem Exportwerte leiden darunter, da ihre Produkte dadurch auf den Weltmärkten verteuert werden. An der Börse in Hongkong geht es nach einer eintägigen Handelspause moderat abwärts. In Seoul wird der Handel auch von einem neuen Raketentest Nordkoreas nur einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA belastet. Etwas Zuversicht bieten die für kommende Woche anberaumten Handelsgespräche zwischen den USA und China. Jedoch bleibt bei den Anlegern ein gewisses Maß an Skepsis. Unter den Einzelwerten zeigen sich China Mobile in Hongkong 0,6 Prozent fester. Die Analysten von Daiwa hatten ihre Einstufung für die Aktie auf "Buy" hochgestuft von "Outperform".

US-NACHBÖRSE

Stitch Fix gaben 9,1 Prozent nach. Der persönliche Online-Styling-Dienstleister hatte für das vierte Geschäftsquartal ein besseres Ergebnis als erwartet vorgelegt, der Umsatzausblick auf das laufende Quartal enttäuschte allerdings. Für United Natural Foods ging es um 15,5 Prozent abwärts. Der Lebensmittelgroßhändler hatte für das vierte Geschäftsquartal ein bereinigtes Ergebnis unter den Erwartungen vorgelegt. Virnetx sprangen um 22,7 Prozent nach oben. Ein Bundesgericht hatte die Wiederaufnahme eines Berufungsverfahrens in einem Patentstreit mit Apple abgelehnt. Die Apple-Aktie notierte unverändert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.573,04 -1,28 -343,79 13,91

S&P-500 2.940,25 -1,23 -36,49 17,29

Nasdaq-Comp. 7.908,69 -1,13 -90,65 19,19

Nasdaq-100 7.684,14 -0,84 -65,31 21,39

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 793 Mio 900 Mio

Gewinner 761 1.682

Verlierer 2.195 1.243

Unverändert 82 116

Schwach - Anlass für die Verluste war der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, der eine massive Enttäuschung lieferte. Statt der erwarteten 50,1 kam er mit 47,8 herein. Damit wies er die größte Kontraktion seit dem Ende der Rezession 2007/09 auf. Bei den Einzelwerten standen General Motors (GM) im Fokus, denn der Streik der Gewerkschaft UAW läuft bereits die dritte Woche. Die Aktie verlor 3,7 Prozent. Die Ford-Aktie zeigte sich 2,8 Prozent leichter. Der US-Autohersteller muss in seinem Indiengeschäft eine Wertberichtigung von bis zu 900 Millionen Dollar buchen. Die Aktien von Online-Brokern gerieten massiv unter Druck, nachdem Charles Schwab die Handelsgebühren für ETFs, Aktien und Optionen an den Börsen in den USA und Kanada gestrichen hat. Die Aktien von Schwab verloren 9,7 Prozent, die Aktien der Wettbewerber TD Ameritrade und E-Trade stürzten um 26 bzw 16 Prozent ab, Interactive Brokers fielen um 9,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,54 -6,8 1,61 34,2

5 Jahre 1,49 -6,0 1,55 -43,6

7 Jahre 1,57 -4,4 1,61 -67,7

10 Jahre 1,64 -2,8 1,67 -80,6

30 Jahre 2,10 -1,1 2,11 -96,7

Anleihen stiegen mit den schwachen Konjunkturdaten. Die Zehnjahresrendite fiel mit steigenden Notierungen um 2,8 Basispunkte auf 1,64 Prozent. Zunächst hatten die Treasurys noch nachgegeben. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf eine sehr schwach verlaufene Auktion japanischer Staatsanleihen. Zudem habe die Bank of Japan am Montag angedeutet, sie könnte die Anleihekäufe in diesem Monat einschränken, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:02 % YTD

EUR/USD 1,0934 +0,0% 1,0932 1,0891 -4,6%

EUR/JPY 117,94 +0,1% 117,80 117,99 -6,2%

EUR/GBP 0,8901 +0,1% 0,8895 0,8856 -1,1%

GBP/USD 1,2284 -0,1% 1,2293 1,2296 -3,6%

USD/JPY 107,85 +0,1% 107,76 108,34 -1,7%

USD/KRW 1203,65 +0,0% 1203,09 1199,47 +8,0%

USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484 +3,9%

USD/CNH 7,1463 -0,0% 7,1470 7,1537 +4,0%

USD/HKD 7,8417 -0,0% 7,8427 7,8396 +0,1%

AUD/USD 0,6716 +0,2% 0,6702 0,6699 -4,7%

NZD/USD 0,6252 +0,2% 0,6240 0,6228 -6,9%

Bitcoin

BTC/USD 8.212,75 -1,2% 8.312,75 8.414,13 +120,8%

Die Dollar-Schwäche im Gefolge des ISM-Index trieb den Euro wieder über 1,09 getrieben. Aktuell steht er bei 1,0936 Dollar, nach einem Tagestief bei 1,0879 Dollar, das zugleich ein neues Jahrestief war. Ähnliche Schwäche zeigte der Greenback auch zu Yen und Franken, das Pfund konnte dagegen gerade eben die Tagesverluste wieder aufholen, die die britische Währung wegen der Brexit-Sorgen verzeichnete.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,32 53,62 +1,3% 0,70 +12,7%

Brent/ICE 59,41 58,89 +0,9% 0,52 +7,1%

Die Ölpreise drehten mit den Aktien nach unten ab. Es war der sechste Handelstag in Folge mit Verlusten. Im frühen Geschäft hatten sich die Preise noch leicht erholt. Händler verwiesen hierzu auf eine Reuters-Umfrage, wonach die Förderung der Opec-Mitglieder sowie Russlands und der USA im September zurückgegangen ist. Mit dem schwachen ISM-Index wurden die Aufschläge aber wieder abgegeben. Für den nächsten Impuls könnten die wöchentlichen US-Lagerdaten des American Petroleum Institute (API) sorgen, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum Settlement um 0,8 Prozent auf 53,62 Dollar, für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 58,90 Dollar nach oben. Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten wöchentlichen US-Lagerdaten des American Petroleum Institute (API) wiesen jedoch überraschend einen Rückgang der Ölvorräte aus, was den Ölpreisen am Mittwochmorgen zu einer Erholung verhilft.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.477,55 1.479,18 -0,1% -1,64 +15,2%

Silber (Spot) 17,24 17,25 -0,1% -0,01 +11,3%

Platin (Spot) 872,22 878,00 -0,7% -5,78 +9,5%

Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,5% +0,01 -3,0%

Gold profitierte von der Enttäuschung über die mauen Konjunkturdaten. Der Goldpreis stieg um 0,6 Prozent auf 1.481 Dollar pro Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR +++++

UKRAINE-AFFÄRE USA

Die Ukraine hat Ermittlungen wegen möglichen Amtsmissbrauchs gegen Ex-Generalstaatsanwalt Juri Luzenko eingeleitet, der auch in der Ukraine-Affäre um US-Präsident Donald Trump eine Rolle spielt. Luzenko werde verdächtigt, "illegales Glücksspiel begünstigt" zu haben, sagte eine Sprecherin der staatlichen Ermittlungsbehörde der Nachrichtenagentur AFP.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nur einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA hat Nordkorea einen weiteren Raketentest vorgenommen. Die ballistische Rakete flog nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs am Mittwochmorgen 450 Kilometer weit Richtung Osten und stürzte dann ins Meer. Die Regierung in Tokio erklärte, das Geschoss habe japanische Gewässer erreicht.

ÖLVORRÄTE USA

