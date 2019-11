Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: Im Nachklapp des Thanksgiving-Feiertages findet in den USA nur ein verkürzter Handel statt (Aktien bis 19.00 Uhr und Anleihen bis 20.00 Uhr)

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nach tagelangem Zögern hat US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet - und damit wütende Proteste Chinas ausgelöst. Das Außenministerium in Peking sprach von "bösartigen Intentionen" Washingtons und drohte mit "harten Gegenmaßnahmen". Die von Trump unterzeichneten Gesetze sehen unter anderem die Rücknahme bestehender Handelsprivilegien vor, wenn die Menschenrechte in Hongkong nicht beachtet werden. Die Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong waren vor einer Woche vom US-Kongress mit breiter Mehrheit beschlossen worden. Der US-Präsident hatte die Unterzeichnung jedoch bewusst hinausgezögert. In einem Interview machte er am vergangenen Freitag deutlich, dass er zwischen unterschiedlichen Interessen abwäge - der Solidarität mit der Demokratiebewegung stehe sein Interesse an einem Abkommen mit China zur Beendigung des seit vergangenem Jahr andauernden Handelskonflikts gegenüber. Zugleich sagte Trump am Mittwoch, er hoffe, dass "die Führer und Repräsentanten von China und Hongkong ihre Streitigkeiten freundschaftlich beilegen". Laut den Gesetzen sollen unter anderem US-Handelsprivilegien für Hongkong entzogen werden, wenn Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der chinesischen Sonderverwaltungszone unterdrückt werden.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Future 3.141,80 -0,38%

Nikkei-225 23.409,14 -0,12%

Hang-Seng-Index 26.920,75 -0,12%

Kospi 2.118,60 -0,43%

Shanghai-Composite 2.887,13 -0,55%

S&P/ASX 200 6.864,00 +0,20%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Im Spannungsfeld positiver Konjunktursignale und erneut positiver US-Vorgaben mit neuen Indexrekorden sowie weiter auf sich warten lassender konkreter Fortschritte in den US-chinesischen Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonflikts tendieren die Börsen in Ostasien am Donnerstag seitwärts. Für einen leicht negativen Unterton sorgt aber, dass US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet hat, was dem Verhandlungserfolg eher abträglich sein dürfte. Das Außenministerium in Peking sprach von "bösartigen Intentionen" Washingtons und drohte mit "harten Gegenmaßnahmen". In einer ersten Reaktion sind sogenannte sichere Häfen wie das Gold und der Yen etwas gesucht. Die chinesische Währung Yuan fällt dagegen etwas zurück. Für Panasonic geht es in Tokio um 2,7 Prozent nach oben. Hier stützt die Nachricht, dass das Unternehmen einem Bericht zufolge sein Verluste einfahrendes Chipgeschäft an die taiwanische Nuvoton Technology verkaufen will. In Sydney gaben Westpac um 0,6 Prozent nach, belastet von einem Bericht, wonach die von einem Geldwäscheskandal heimgesuchte Bank Aktionäre entschädigen will, die vor Bekanntwerden des Skandals Westpac-Aktien gekauft hätten.

US-NACHBÖRSE

Die Tesla-Aktie wurde auf Nasdaq.com zuletzt um 19.58 Uhr Ortszeit 0,3 Prozent niedriger gestellt (s.u.). Ebenfalls 0,3 Prozent niedriger zeigten sich die gegen 18.38 Uhr Ortszeit zuletzt gehandelten Aktien von Keysight Technologies. Das Unternehmen bekommt konkret die von der US-Regierung auferlegten Restriktionen für Geschäfte mit der chinesischen Huawei zu spüren. Demnach hat Huawei im jüngsten Keyseight-Quartal 40 Millionen Dollar weniger an Aufträgen an den Technologieausrüster vergeben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.164,00 0,15 42,32 20,73

S&P-500 3.153,63 0,42 13,11 25,80

Nasdaq-Comp. 8.705,18 0,66 57,24 31,20

Nasdaq-100 8.444,71 0,70 58,96 33,41

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 724 Mio 1.560 Mio

Gewinner 1.845 1.585

Verlierer 1.087 1.347

unverändert 111 122

Etwas fester - Dow, S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten neue Allzeithochs, weil die Zuversicht auf ein Teil-Handelsabkommen zwischen China und den USA hoch blieb. Die Stimmung wurde aber auch von mehrheitlich überzeugenden Konjunkturdaten gestützt. Der Dow wurde gleichwohl etwas gebremst durch die Schwäche der Technologietitel IBM und Intel sowie der Industriewerte Caterpillar und Boeing, die 0,3 bzw. 1,5 Prozent abgaben - teils belastet von einer Gewinnwarnung durch Deere. Der Kurs des Land- und Baumaschinenherstellers Deere sank um 4,3 Prozent. Boeing litten unter einer neuen zu überwindenden Hürde bei der Zulassung der Maschinen vom Typ 737 Max und auch darunter, dass es für den 777X neue Hiobsbotschaften gab, die dessen Auslieferung verzögern könnten. HP zeigten sich 1,3 Prozent schwächer, nachdem die Viertquartalszahlen zwar etwas besser als erwartet ausgefallen waren, dem Unternehmen wie auch dem Wettbewerber Dell aber die Chip-Knappheit zu schaffen macht. Dell gaben um 5,4 Prozent nach. Intel verloren 0,6 Prozent, IBM 1,0 Prozent. Apple erhöhten sich um 1,3 Prozent. Der Technologiegigant will laut einem Bericht die Fertigung bestimmter Kopfhörer in China verdoppeln.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,62 3,2 1,58 41,3

5 Jahre 1,63 3,5 1,59 -29,5

7 Jahre 1,71 3,1 1,68 -53,4

10 Jahre 1,76 2,0 1,74 -68,2

30 Jahre 2,19 1,1 2,18 -87,7

Mit den Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit und von guten Daten ausgelöstem Konjunkturoptimismus reduzierte sich die Nachfrage für die vermeintlich weniger riskanten Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 2,5 Basispunkte auf 1,77 Prozent. Vor allem die besser als gedacht ausgefallenen BIP-Daten belasteten die Kurse am Rentenmarkt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:29 % YTD

EUR/USD 1,1007 +0,0% 1,1006 1,1012 -4,0%

EUR/JPY 120,49 -0,1% 120,55 120,22 -4,2%

EUR/GBP 0,8507 +0,1% 0,8501 0,8577 -5,5%

GBP/USD 1,2939 -0,1% 1,2947 1,2837 +1,5%

USD/JPY 109,47 -0,1% 109,53 109,17 -0,2%

USD/KRW 1179,03 +0,2% 1176,35 1176,76 +5,8%

USD/CNY 7,0288 -0,0% 7,0290 7,0266 +2,2%

USD/CNH 7,0248 +0,1% 7,0175 7,0226 +2,2%

USD/HKD 7,8287 +0,0% 7,8284 7,8284 -0,0%

AUD/USD 0,6766 -0,1% 0,6775 0,6779 -4,0%

NZD/USD 0,6423 +0,0% 0,6422 0,6428 -4,3%

Bitcoin

BTC/USD 7.491,01 -0,6% 7.534,76 7.080,76 +101,4%

Der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu, gestützt von positiven US-Konjunkturdaten. Aber auch die Hoffnung auf ein Handelsabkommen und die vielen politischen Konfliktherde in Schwellenländern wie Kolumbien oder Chile hätten dem Greenback nach oben geholfen, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,79 58,11 -0,6% -0,32 +19,2%

Brent/ICE 63,80 64,06 -0,4% -0,26 +15,4%

Volle US-Lager belasteten die Ölpreise, denn die Rohölvorräte in den USA hatten sich in der Vorwoche unerwartet ausgeweitet. Zuvor hatte bereits das private American Petroleum Institute eine deutliche Zunahme gemeldet. Gebremst wurde das Abwärtsmomentum von den positiven Wirtschaftsdaten und dem US-Konjunkturbericht "Beige Book". WTI gab 0,5 Prozent nach auf 58,11 Dollar, Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 64,06 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.456,62 1.454,81 +0,1% +1,81 +13,6%

Silber (Spot) 16,98 16,99 -0,1% -0,01 +9,6%

Platin (Spot) 893,98 895,37 -0,2% -1,39 +12,2%

Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,3% -0,01 +0,8%

Der Goldpreis verlor 0,4 Prozent auf 1.455 Dollar. Gute Wirtschaftsdaten und das optimistisch stimmende "Beige Book" hätte Anleger in risikoreichere Anlagen wie Aktien umschichten lassen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

IRAK/IRAN

In der heiligen irakischen Stadt Nadschaf haben Demonstranten am Mittwochabend das iranische Konsulat in Brand gesetzt. Hunderte junge Demonstranten riefen "Sieg für den Irak" und "Raus mit dem Iran". Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas gegen die Demonstranten vor und verletzten mehrere Dutzend von ihnen. Die Demonstranten werfen dem Iran vor, die Regierung in Bagdad zu stützen. Kritiker der irakischen Regierung gehen trotz des Einsatzes massiver Gewalt durch die Sicherheitskräfte seit Anfang Oktober auf die Straße.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Einzelhandelsumsätze in Japan sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozent zurückgegangen.

KONJUNKTUR MEXIKO

