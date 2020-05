Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Flugzeugbauer Boeing steht Berichten zufolge vor einem massiven Stellenabbau . In den kommenden Tagen werde Boeing erhebliche Stellenstreichungen ankündigen, vor allem in den Bundesstaaten Washington und Kalifornien, wie die Agenturen Bloomberg und Reuters sowie das Puget Sound Business Journal unter Berufung auf Gewerkschaften berichten. Den Berichten zufolge haben sich rund 1.300 organisierte Mitarbeiter schon bereit erklärt, den Konzern gegen eine Abfindung freiwillig zu verlassen. Das Puget Sound Business Journal berichtet, dass 15 bis 20 Prozent der Stellen in der Fertigung im Raum Seattle und in Südkalifornien eliminiert werden könnten. Das Wall Street Journal hatte im April geschrieben, dass Boeing seine Belegschaft um bis zu 10 Prozent senken könnte. Damit fielen rund 16.000 Jobs weg.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 HP Inc, Ergebnis 2Q

- US

20:00 Fed, Beige Book

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.020,25 +0,70%

Nasdaq-100-Indikation 9.485,50 +0,83%

Nikkei-225 21.444,52 +0,82%

Hang-Seng-Index 23.227,11 -0,67%

Kospi 2.032,66 +0,14%

Shanghai-Composite 2.841,17 -0,19%

S&P/ASX 200 5.792,80 +0,22%

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte. Jedoch können sich eine Reihe von Handelsplätzen, wie Tokio und Seoul, von anfänglichen Abgaben wieder erholen. Die Märkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung im Zuge der weltweiten Lockerungsmaßnahmen und der Sorge vor einer Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China. Letzteres bremst die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong, die sich mit leichten Abschlägen zeigen. Laut einem Medienbericht erwägten die USA Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen Pekings Plan, ein neues nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong durchzusetzen, heißt es von Marktexperten von Phillip Securities. Unabhängig davon sagte US-Präsident Donald Trump am späten Dienstag, dass er bis Ende dieser Woche eine Ankündigung über die Reaktion der USA auf das Vorgehen Chinas in Hongkong machen werde. Die positive Entwicklung des Aktienmarktes in Sydney ist zu einem großen Teil den kräftigen Gewinnen der Bankenwerte geschuldet. Die National Australia Bank will ihre geplante Kapitalerhöhung um weitere 750 Millionen australische Dollar ausweiten.

Für die Aktien von Domino's Pizza ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag aufwärts. Trotz der anhaltenden Schließung von hunderten Filialen vermeldete die Schnellrestaurantkette für die vergangenen zwei Monate einen flächenbereinigten Umsatzanstieg um 14 Prozent. Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen habe sich das Geschäft allerdings auf die Abholung und die Auslieferung beschränkt. Auf internationaler Ebene betrug das Umsatzplus lediglich 1 Prozent. Die Aktie legte nachbörslich um 1,1 Prozent auf 364,10 Dollar zu. Die Papiere von Macy's verbesserten sich um 0,3 Prozent auf 6,19 Dollar. Das Unternehmen will Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Dollar begeben, um die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu überwinden. Der Warenhausbetreiber geht davon aus, nach der Emission über ausreichend Liquidität zu verfügen, um den Weiterbetrieb sicherzustellen und die fällig werdenden Schulden im Finanzjahr 2020 und 2021 zu bedienen. Für die Keysight-Aktie ging es dagegen um 6,9 Prozent auf 96,23 Dollar nach unten. Der Messgeräte-Hersteller vermeldete Ergebnisse für das zweite Quartal, die deutlich unter den Erwartungen des Marktes lagen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 24.995,11 2,17 529,95 -12,42

S&P-500 2.991,77 1,23 36,32 -7,40

Nasdaq-Comp. 9.340,22 0,17 15,63 4,10

Nasdaq-100 9.389,98 -0,26 -24,01 7,52

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 0,72 Mrd

Gewinner 2.493 1.648

Verlierer 466 1.275

Unverändert 62 82

Fest - Die Wiederöffnung der Wirtschaft, die allmählich sich bessernden Konjunkturdaten und die sinkende Dynamik der Corona-Pandemie sorgten für Kauflaune. Hinzu gesellte sich die Zuversicht, dass es bald einen Impfstoff gegen das Virus geben könnte. Am Montag blieb die Wall Street wegen des Memorial Day geschlossen. Die Anleger schichteten von den bisherigen Siegern Pharma und Technologie um in die konjuktursensiblen Finanz- und Industriewerte. Während die technologielastigen Nasdaq-Indizes zurückblieben, gewannen im Dow Goldman Sachs 9,1 Prozent und JP Morgan 7,9 Prozent, der Banksektor stieg um 7,9 Prozent. Unter den Industriewerten kletterten Boeing um 5,1 Prozent und Caterpillar um 4,2 Prozent. Im Tourismussektor steigerten sich Hilton Worldwide um 3,9 Prozent und Marriott International um 4,3 Prozent. American Airlines rückten um knapp 15 Prozent vor, Tripadvisor um 15,6 Prozent und Royal Caribbean um 14,7 Prozent.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,18 1,2 0,17 -102,0

5 Jahre 0,35 1,1 0,34 -157,6

7 Jahre 0,53 2,3 0,51 -171,9

10 Jahre 0,69 3,3 0,66 -175,3

30 Jahre 1,44 6,2 1,37 -163,2

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen verbesserte sich um 3,3 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0955 -0,2% 1,0977 1,0923 -2,3%

EUR/JPY 117,80 -0,2% 118,04 117,86 -3,4%

EUR/GBP 0,8895 -0,0% 0,8898 0,8923 +5,1%

GBP/USD 1,2316 -0,1% 1,2334 1,2240 -7,1%

USD/JPY 107,52 -0,0% 107,54 107,87 -1,1%

USD/KRW 1233,70 +0,2% 1231,25 1234,33 +6,8%

USD/CNY 7,1548 +0,3% 7,1350 7,1334 +2,8%

USD/CNH 7,1729 +0,4% 7,1461 7,1433 +3,0%

USD/HKD 7,7528 +0,0% 7,7525 7,7526 -0,5%

AUD/USD 0,6637 -0,1% 0,6645 0,6580 -5,3%

NZD/USD 0,6190 -0,1% 0,6197 0,6137 -8,0%

Bitcoin

BTC/USD 8.860,51 +0,2% 8.843,76 8.891,26 +22,9%

Der Dollar gab auf breiter Front nach. Der Dollar-Index fiel um 0,8 Prozent. Die Hoffnung auf ein glimpfliches Überstehen der Coronakrise machten den sicheren Hafen Dollar zum Verlierer. Der Euro kletterte im Gegenzug auf 1,0987 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch bei gut 1,09 Dollar gelegen hatte. In Asien steigt der Dollar mit den zunehmenden Sorgen vor einer weiteren Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und China gegenüber dem Yuan auf den höchsten Stand seit rund neun Monaten.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 34,10 34,35 -0,7% -0,25 -42,1%

Brent/ICE 35,92 36,17 -0,7% -0,25 -43,4%

Der zunehmende Konjunkturoptimismus spiegelte sich auch in den steigenden Preisen am Ölmarkt wider. Dazu kam leichte Unterstützung durch den nachgebenden Dollar. Öl wird in der US-Währung gehandelt und verbilligt sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, wenn der Greenback nachgibt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kletterte um 3,0 Prozent auf 34,24 Dollar, für Brent ging es um 1,4 Prozent auf 36,04 Dollar nach oben.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.707,60 1.710,95 -0,2% -3,35 +12,5%

Silber (Spot) 17,02 17,20 -1,1% -0,18 -4,7%

Platin (Spot) 829,10 832,70 -0,4% -3,60 -14,1%

Kupfer-Future 2,42 2,42 -0,1% -0,00 -14,0%

Der "sicheren Hafen" Gold gab mit der steigenden Zuversicht der Investoren nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 1 Prozent auf 1.712 Dollar. Er notierte aber weiterhin klar über der wichtigen Marke von 1.700 Dollar.

CORONAPANDEMIE

- Indien

Trotz der Warnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor möglichen Gesundheitsrisiken beim Einsatz von Hydroxychloroquin gegen die Coronavirus-Infektion ist das Mittel in Indien offiziell für den Kampf gegen die Pandemie empfohlen worden.

KONFLIKT USA - CHINA

US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, dass Hongkong im Fall der Umsetzung des geplanten chinesischen Sicherheitsgesetzes seinen Status als internationaler Finanzplatz verlieren könnte. Es sei "schwer vorstellbar, wie Hongkong ein Finanzzentrum bleiben kann, wenn China übernimmt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany. Sie betonte, dass diese Warnung direkt vom Präsidenten komme.

BONITÄT ARGENTINIEN

Fitch hat den Daumen über die Kreditwürdigkeit Argentiniens weiter gesenkt. Die Agentur hat das langfristige Emittenten-Ausfall-Rating (IDR) des Landes auf RD (Restricted Default) von C gesenkt.

AMAZON

