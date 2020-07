Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA findet nur ein verkürzter Handel am Anleihemarkt statt.

FREITAG: In den USA findet wegen des Unabhängkeitstags kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Saudi-Arabien hat damit gedroht, wieder in den Preiskampf einzusteigen, sollten die anderen Opec-Mitglieder nicht ihre Zusagen zur Reduzierung der Ölförderung einhalten. Nach Angaben von Delegierten setzte der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman kürzlich ein Ultimatum und forderte Angola und Nigeria auf, konkrete Zusagen zur Reduzierung der Förderung zu machen. Die harte Linie Saudi-Arabiens könnte neue Konflikte in der Opec hervorrufen. Die Uneinigkeit der Organisation hatte im März zu einem massiven Einbruch der Ölpreise geführt. Im April einigten sich die Saudis nach heftigem Streit mit Russland und anderen Ländern außerhalb der Opec, die Förderung um 10 Prozent zu kürzen. Die Vereinbarung wurde am 6. Juni verlängert. Am 18. Juni drohte Prinz Abdulaziz dann aber während einer Opec-Videokonferenz, Angola und Nigeria beim Preis zu unterbieten, nachdem die Delegationen beider Länder keine konkreten Zusagen machen wollten, die Produktion zu verringern, wie Delegierte berichten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juni

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +2.900.000 gg Vm

zuvor: +2.509.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 12,4%

zuvor: 13,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: -0,80% gg Vm

zuvor: -0,97% gg Vm

14:30 Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -53,00 Mrd USD

zuvor: -49,41 Mrd USD

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.380.000

zuvor: 1.480.000

16:00 Auftragseingang Industrie Mai

PROGNOSE: +8,7% gg Vm

zuvor: -13,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.122,00 +0,35%

Nasdaq-100-Indikation 10.318,00 +0,49%

Nikkei-225 22.145,96 +0,11%

Hang-Seng-Index 24.798,76 +1,52%

Kospi 2.131,69 +1,19%

Schanghai-Composite 3.072,77 +1,55%

S&P/ASX 200 6.021,70 +1,47%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Während positive Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung auf eine zügige Konjunkturerholung schüren, dämpfen optimistische Aussagen zu einem möglichen Impfstoff gegen Covid-19 Sorgen über die Coronapandemie. Die deutsche Biopharmagesellschaft Biontech meldete positive Studienergebnisse eines Impfstoffkandidaten. Wie wichtig die Hoffnungen auf einen Impfstoff ist, zeigen die Neuinfektionen in den USA, wo Kalifornien und Arizona neue Höchstwerte bei den täglichen Fallzahlen melden. Nach den zuletzt positiven Konjunkturdaten aus China rückt der HSI in Hongkong nach der Feiertagspause deutlich vor - trotz der wachsenden Spannungen zwischen den USA und China wegen der Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong. In den USA werden neue Sanktionen gegen den chinesischen Bankensektor vorbereitet. Im chinesischen Kernland geht es etwas gemächlicher zu. Trotz der jüngst guten China-Daten werde der weitere Weg an den Börsen holprig bleiben wegen der Unsicherheit über die erneute Virusausbreitung in China und die Debatte um Hongkong, warnt ein Analyst. In Südkorea stützt die Inflation, die im Juni nach einem Achtmonatstief im Mai wieder leicht angezogen hat. Die Entwicklung bestärkt Hoffnungen auf eine Wirtschaftserholung. Bei ihrem Börsendebüt in Seoul haussieren SK Biopharmaceuticals. Auch andere Sektorwerte ziehen an, Samsung Biologics um 4,3 und Celltrion um 3,2 Prozent. In Tokio hinken die Kurse der Entwicklung hinterher. Die US-chinesischen Spannungen bescheren der Krisenwährung Yen Zulauf und bremsen den japanischen Aktienmarkt. In Australien orientieren sich Anleger an den chinesischen Aktienmärkten, China ist einer der wichtigsten Handelspartner des Landes.

US-NACHBÖRSE

Tesla kletterten um weitere 1,6 Prozent auf ein weiteres Allzeithoch. Im Handel war von der Erwartung guter Zweitquartalszahlen die Rede. Mit einer Marktkapitalisierung von 207 Milliarden Dollar zog das US-Unternehmen am japanischen Wettbewerber Toyota vorbei, der es auf eine Bewertung von 203 Milliarden Dollar schafft. Seit Jahresbeginn haben Tesla um 171 Prozent zugelegt. Formfactor zogen um 5,8 Prozent an. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie hatte mitgeteilt, dass die Covid-19-Pandemie die Umsatzentwicklung nicht so heftig wie ursprünglich befürchtet beeinträchtigt habe. Nu Skin schossen um 13,2 Prozent nach oben. Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten erhöhte ebenfalls seinen Umsatzausblick auf das zweite Quartal. Tailored Brand stürzten dagegen um 7,8 Prozent ab. Der Betreiber verschiedener Herrenbekleidungsgeschäfte ist Zinszahlungen für ein 2022 fälliges Schuldpapier schuldig geblieben. Das Unternehmen kämpft mit der Sicherung der Liquidität.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.734,97 -0,30 -77,91 -9,82

S&P-500 3.115,86 0,50 15,57 -3,56

Nasdaq-Comp. 10.154,63 0,95 95,86 13,17

Nasdaq-100 10.279,25 1,21 122,40 17,70

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 928 Mio 1.218 Mio

Gewinner 1.542 1.956

Verlierer 1.442 1.041

Unverändert 63 63

Uneinheitlich - An der Wall Street haben sich die Anleger auch zu Beginn des neuen Quartals überwiegend auf die Käuferseite geschlagen. Während der Dow-Jones-Index aber wegen der Schwäche einiger Schwergewichte zurückblieb, erreichte der Nasdaq-Composite ein neues Allzeithoch auf Schlussbasis. Ermutigt wurden die Investoren von gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Fedex sprangen um 11,7 Prozent nach oben. Ein Boom bei den Online-Bestellungen während der Corona-Krise hat dem Paketdienstleister im vierten Geschäftsquartal besser als erwartete Ergebnisse beschert. Biontech und Pfizer haben in einer klinischen Studie der Phase 1/2 zu einer Impfung gegen Covid-19 gute Ergebnisse erzielt. Während bei Biontech (-3,9 Prozent) nach Aufschlägen im frühen Geschäft Gewinne mitgenommen wurden, führten Pfizer (+3,2 Prozent) den Dow an. Die Tesla-Aktie ist nicht zu bremsen. Sie stieg um weitere 3,7 Prozent. Mit einem Börsenwert von 207 Milliarden Dollar ist Tesla nun der wertvollste Autokonzern der Welt. Amgen (+8,2 Prozent) kletterten auf ein Allzeithoch. Ein US-Bundesgericht hat Amgens Patent für das Rheuma-Präparat Enbrel bestätigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,17 2,4 0,14 -103,4

5 Jahre 0,31 2,5 0,29 -161,1

7 Jahre 0,51 2,3 0,49 -173,9

10 Jahre 0,68 2,4 0,65 -176,8

30 Jahre 1,42 1,5 1,41 -164,3

Bei den Anleihen belasteten die guten Konjunkturdaten die Notierungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:54h % YTD

EUR/USD 1,1267 +0,2% 1,1250 1,1230 +0,5%

EUR/JPY 121,09 +0,2% 120,90 120,82 -0,7%

EUR/GBP 0,9016 -0,0% 0,9016 0,9076 +6,5%

GBP/USD 1,2498 +0,2% 1,2477 1,2373 -5,7%

USD/JPY 107,47 +0,0% 107,46 107,59 -1,1%

USD/KRW 1200,16 -0,1% 1201,67 1203,48 +3,9%

USD/CNY 7,0654 -0,1% 7,0712 7,0637 +1,5%

USD/CNH 7,0661 -0,0% 7,0683 7,0654 +1,4%

USD/HKD 7,7504 -0,0% 7,7508 7,7508 -0,5%

AUD/USD 0,6927 +0,2% 0,6913 0,6906 -1,2%

NZD/USD 0,6502 +0,3% 0,6481 0,6455 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 9.187,26 -0,5% 9.237,26 9.135,76 +27,4%

Am Devisenmarkt geriet der Dollar mit den starken Konjunkturdaten etwas unter Druck, da er als sicherer Hafen weniger gefragt war. Der Euro rückte vor auf 1,1253 Dollar gegenüber 1,1222 am Mittwochmorgen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,94 39,82 +0,3% 0,12 -31,5%

Brent/ICE 42,19 42,03 +0,4% 0,16 -32,5%

Die Ölpreise stiegen mit den laut offiziellen Daten sinkenden Rohöllagerbeständen in den USA. Bereits am Vortag hatte das private American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der US-Lagerbestände vermeldet. Die US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 39,74 Dollar je Barrel, Brent gewann 1,6 Prozent auf 41,91 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,70 1.769,90 -0,1% -2,21 +16,5%

Silber (Spot) 17,93 17,93 +0,0% +0,00 +0,4%

Platin (Spot) 825,08 812,00 +1,6% +13,08 -14,5%

Kupfer-Future 2,74 2,72 +0,7% +0,02 -2,8%

Gold war als vermeintlich "sicherer Hafen" ebenfalls nicht gefragt. Nachdem der Preis am Dienstag den höchsten Stand seit fast neun Jahren erreicht hatte, nahmen Anleger Gewinne mit. Die Feinunze gab 0,6 Prozent nach auf 1.772 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

