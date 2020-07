Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA findet wegen des Unabhängkeitstags kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni deutlich verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 58,4 (Mai: 55,0) Punkte. Das ist das stärkste Wachstum seit April 2010. Die Lockerungsmaßnahmen der Corona-Krise haben die Nachfrage erheblich gestützt. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Sowohl das Angebot als auch die Inlands- und Auslandsnachfrage erholten sich, da die Coronavirus-Krise in China weitgehend unter Kontrolle geblieben sei, erläutert Wang Zhe, leitender Ökonom der Caixin Insight Group. Dagegen sei die Lage bei der Beschäftigung nach wie vor ein Schlüsselproblem. Es werde Zeit brauchen, bis sich die Wirtschaft vollständig erholt habe, so der Ökonom. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Juni auf 54,4 (Vormonat: 53,6) Punkte ebenfalls gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.143,75 +0,26%

Nasdaq-100-Indikation 10.391,50 +0,33%

Nikkei-225 22.262,59 +0,53%

Hang-Seng-Index 25.355,93 +0,92%

Kospi 2.152,31 +0,79%

Schanghai-Composite 3.128,30 +1,22%

S&P/ASX 200 6.046,30 +0,23%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten für Juni stützen die Börsen, in China zusätzlich gute aten aus dem Dienstleistungssektor. Allerdings werden stärkere Aufschläge durch die Zahl der Neuinfektionen in den USA gebremst, die Rekordniveau erreicht haben. Zur Vorsicht mahnt Anleger auch der US-Unabhängigkeitstag, den viele US-Amerikaner gemeinsam verbringen dürften, womit die Infektionsgefahr zusätzlich steigt. Die chinesischen Börsen zählen mit den guten Daten zum Dienstleistungssektor zu den festesten der Region. Allerdings wurde eine überparteiliche Gesetzesvorlage zum Erlass neuer Sanktionen gegen China im US-Senat verabschiedet. Laut Analysten werden die US-chinesischen Beziehungen im Fokus stehen. Doch überwiegt aktuell die Hoffnung auf eine zügige konjunkturelle Erholung angesichts der positiven Daten. In Tokio ist mehr Vorsicht zu spüren. Das gilt auch für Sydney. Deutlich erholte Einzelhandelsumsätze im Mai können die Stimmung hier nicht beflügeln. Allerdings hatte der Einzelhandelsumsatz im April auch einen Rekordabsturz verbucht und die Mai-Erholung kann dies nicht komplett wettmachen. Bankdaten legten zudem nahe, dass die Erholung der Einzelhandelserlöse im Juni schon wieder an Kraft verliert. Ein erneuter Virusausbruch in Victoria dürfte die Entwicklung auch in den kommenden Monaten bremsen. Im neuseeländischen Wellington steigt der Kurs des Medizintechnikanbieters Pacific Edge um mehr als das Doppelte. Ein Test auf Blasenkrebs hat in den USA die Genehmigung auf vollständige finanzielle Erstattung für die Patienten erhalten.

US-NACHBÖRSE

Tesla eilen von einem Rekordhoch zum nächsten. Nach einem 8-prozentigen Aufschlag im regulären Geschäft ging es nach der Schlussglocke um weitere 0,4 Prozent nach oben. Auslöser für die Aufschläge waren diesmal besser als erwartet ausgefallene Zweitquartalsumsätze. Regeneron Pharmaceuticals büßten dagegen 2 Prozent ein. Die Gesellschaft hatte nach der Schlussglocke das Stoppen einer Studie zusammen mit Sanofi verkündet, bei der das Medikament Kevzara als Behandlung gegen Covid-19 getestet wurde. Das Präparat erreichte nicht die erhofften Ergebnisse und verfehlte die Vorgaben. Delta Air Lines legten um 0,9 Prozent zu. Die Fluggesellschaft hatte eine Kreditlinie verlängert und gewandelt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.827,36 0,36 92,39 -9,50

S&P-500 3.130,01 0,45 14,15 -3,12

Nasdaq-Comp. 10.207,63 0,52 53,00 13,76

Nasdaq-100 10.341,89 0,61 62,64 18,42

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 897 Mio 928 Mio

Gewinner 1.855 1.542

Verlierer 1.103 1.442

Unverändert 91 63

Etwas fester - Zunächst deutlich höhere Gewinne schmolzen im späten Geschäft ab, denn die Anleger wollten vor dem langen Wochenende und mit Blick auf die Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie ihr Risiko minimieren. Auslöser für die zunächst überaus gute Stimmung waren die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Diese sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. McDonald's verloren 0,6 Prozent, nachdem der Burger-Riese die Wiedereröffnung seiner Restaurants in verschiedenen US-Bundesstaaten unterbrochen hat. Auch Apple schließt deswegen Dutzende Läden in den betroffenen Regionen. Die Apple-Aktie schloss unverändert. Tesla rasten weiter aufwärts. Am Tag, nachdem der Konzern zum wertvollsten Automobilunternehmen wurde, überzeugte er mit starken Absatzzahlen. Die Aktie verteuerte sich um weitere 8 Prozent. Nu Skin machten einen Satz um 25 Prozent nach oben. Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten erhöhte seinen Umsatzausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 -1,6 0,17 -105,0

5 Jahre 0,30 -1,4 0,31 -162,7

7 Jahre 0,50 -0,8 0,51 -174,7

10 Jahre 0,67 -0,5 0,68 -177,3

30 Jahre 1,43 0,9 1,42 -163,6

Wenig Bewegung zeigte sich am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel mit leicht steigenden Notierungen um 0,5 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:21h % YTD

EUR/USD 1,1242 +0,0% 1,1238 1,1265 +0,2%

EUR/JPY 120,84 -0,0% 120,86 121,14 -0,9%

EUR/GBP 0,9011 -0,0% 0,9014 0,9021 +6,5%

GBP/USD 1,2476 +0,1% 1,2468 1,2485 -5,9%

USD/JPY 107,50 -0,0% 107,53 107,54 -1,1%

USD/KRW 1199,90 +0,1% 1199,27 1200,09 +3,9%

USD/CNY 7,0640 -0,0% 7,0670 7,0669 +1,5%

USD/CNH 7,0658 -0,0% 7,0680 7,0677 +1,4%

USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7503 -0,5%

AUD/USD 0,6936 +0,2% 0,6924 0,6920 -1,0%

NZD/USD 0,6521 +0,2% 0,6510 0,6501 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 9.096,76 -0,5% 9.146,76 9.208,76 +26,2%

Am Devisenmarkt erholte sich der Dollar von seiner Schwäche im Tagesverlauf. Der Dollar-Index drehte 0,1 Prozent ins Plus. Der Euro notierte bei 1,1240 Dollar gegenüber einem Tageshoch bei rund 1,13 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,20 40,65 -1,1% -0,45 -31,1%

Brent/ICE 42,70 43,14 -1,0% -0,44 -31,7%

Auch die Ölpreise profitierten von den unerwartet guten US-Jobdaten. Zudem hat Saudi-Arabien damit gedroht, wieder in den Preiskampf einzusteigen, sollten die anderen Opec-Mitglieder nicht ihre Zusagen zur Reduzierung der Ölförderung einhalten. Die US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,1 Prozent auf 40,65 Dollar je Barrel und damit nahezu auf ein Viermonatshoch, Brent gewann 1,7 Prozent auf 42,73 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,72 1.776,15 -0,1% -1,43 +17,0%

Silber (Spot) 18,00 17,91 +0,5% +0,09 +0,8%

Platin (Spot) 815,85 810,50 +0,7% +5,35 -15,5%

Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,7% -0,02 -3,6%

Der Goldpreis drehte im Tagesverlauf ins Plus und signalisierte, dass die Unsicherheit weiter präsent bleibt. Die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.776 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Das Coronavirus breitet sich weiterhin rasant in den USA aus. Am Donnerstag erreichte die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen mit 53.069 Fällen binnen 24 Stunden abermals einen neuen Höchststand. Damit wurde ein erst am Vortag erreichter Höchststand von 52.898 Neuinfektionen übertroffen.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Mai Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +16,9% (PROG: +16,3%)

AUTOMARKT CHINA

Der chinesische Automarkt kommt nach dem Stillstand zur Eindämmung des Coronavirus offenbar in Schwung. Im Juni dürften sich die Fahrzeugverkäufe auf dem weltgrößten Automarkt um 11 Prozent auf 2,28 Millionen erhöht haben, teilte der staatliche Herstellerverband CAAM mit. Für den Zeitraum Januar bis Juni ergibt sich allerdings noch ein Minus von 17 Prozent.

FARASIS

Die Daimler-Sparte Mercedes-Benz geht eine strategische Partnerschaft und Beteiligung am chinesischen Batteriezellenhersteller Farasis ein. Kernelemente der Vereinbarung sind die Entwicklung und Industrialisierung hochentwickelter Zelltechnologien sowie "ehrgeizige Ziele in der Kostenposition", wie der Autobauer mitteilte.

===

