Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan findet wegen des Feiertags zur Tag-Nacht-Gleiche (Herbstanfang) kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Regierung hat die Erstellung einer Schwarzen Liste forciert, die zur Bestrafung amerikanischer Technologiefirmen genutzt werden könnte. Die Führung in Peking zögere jedoch, sie einzusetzen, sagen Beamte. Einige argumentierten dafür, erst die Präsidentschaftswahlen in den USA abzuwarten. Die Debatte verdeutlicht, dass Peking weiter damit ringt, wie es auf die Trump-Administration reagieren soll, ohne die Beziehung zwischen beiden Ländern dem Zusammenbruch näherzubringen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: +3,2% gg Vm

zuvor: +24,7% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.278,00 -0,21%

Nasdaq-100-Indikation 10.962,00 -0,32%

Nikkei-225 0,00 0%

Hang-Seng-Index 23.848,21 -0,43%

Kospi 1.908,27 -20,14%

Shanghai-Composite 3.306,47 -0,32%

S&P/ASX 200 5.789,90 -0,56%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Verluste - Die Vorgaben von den Märkten in Europa und den USA sind schwach. Belastet wird die Stimmung weltweit von den steigenden Corona-Neuinfektionen, die vor allem in den europäischen Ländern zu beobachten sind. Zudem scheint eine Einigung auf ein staatliches Stimulierungspaket in den USA in immer weitere Ferne zu rücken. Im Streit um die Videoplattform Tiktok hat US-Präsident Donald Trump wieder die Zügel angezogen, nachdem am Vortag die Zeichen auf Entspannung standen. Trump bekräftigte, dass er einer Einigung nur unter der Bedingung zustimmen werde, dass der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance aus China die Kontrolle über das US-Geschäft vollständig abgebe. Schanghai tendiert nach zunächst deutlicheren Abschlägen knapp behauptet. Auf dem gesunkenen Niveau seien bereits wieder Gelegenheitskäufer hereingekommen, heißt es von Teilnehmern. Auch in Hongkong sind mit minus 0,2 Prozent lediglich leichte Verluste zu verzeichnen. Die Bankenaktien HSBC (-2,6 Prozent) und Standard Chartered (-2 Prozent) geben nochmals deutlicher nach, nachdem am Wochenende Geldwäschevorwürfe gegen den Bankensektor weltweit hochgekommen waren. Auf den sehr schwachen südkoreanischen Markt - der Kospi verliert 1,9 Prozent -, drückt die Nachricht, dass das Land in Vorbereitung auf die Wintersaison und die dann mutmaßlich steigenden Corona-Risiken kostenfreie Grippeschutzimpfungen wegen Problemen ausgesetzt hat.

US-NACHBÖRSE

Produktionsverzögerungen beim E-Autohersteller Tesla und mögliche Hilfen für die angeschlagene Luftfahrtbranche haben am Montag das nachbörsliche Geschäft an der Wall Street bestimmt. Tesla-Chef Elon Musk hat die Erwartungen an den für Dienstag ausgerufenen "Battery Day" gedämpft. Was Tesla nun vorstelle, werde "nicht vor 2022 eine ernstzunehmende hochvolumige Produktion erreichen", twitterte Musk am Montagabend. Die Tesla-Aktie, die am Montag mit einem Plus aus dem regulären Handel gegangen war, verlor nachbörslich 5,9 Prozent auf 423 Dollar. Luftfahrtwerte profitierten vom Vorschlag zweier republikanischer Senatoren, die eine Verlängerung der Hilfen für Airlines für weitere sechs Monate erreichen wollen. Hintergrund ist, dass die Verhandlungen für das allgemeine Hilfspaket für die Wirtschaft ins Stocken geraten sind. United Airlines gewannen 1,4 Prozent auf 37,24 Dollar, Delta Air Lines 0,8 Prozent auf 30,06 Dollar und American Airlines 1 Prozent auf 12,33 Dollar

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.147,70 -1,84 -509,72 -4,87

S&P-500 3.281,06 -1,16 -38,41 1,56

Nasdaq-Comp. 10.778,80 -0,13 -14,48 20,13

Nasdaq-100 10.980,22 0,40 43,24 25,73

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,22 Mrd 3,19 Mrd

Gewinner 443 1.039

Verlierer 2.623 1.981

Unverändert 45 85

Uneinheitlich - Konjunktursorgen aufgrund der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen, der an Schärfe gewinnende US-Präsidentschaftswahlkampf sowie das Unvermögen von Demokraten und Republikanern in den USA, sich auf ein weiteres Wirtschaftspaket zu einigen, schickten die Kurse zunächst steil nach unten. Im späten Handel setzten jedoch Gelegenheitskäufe ein, von denen vor allem die jüngst stark gebeutelten Technologiewerte profitierten. Energiewerte verloren im Sog der rasant fallenden Ölpreise im Schnitt 3,3 Prozent, für den Rohstoffsektor ging es um 3,4 Prozent abwärts. Bankenaktien verbuchten mit Geldwäschevorwürfen Verluste von durchschnittlich 3,3 Prozent. Einzige Gewinner unter den Sektoren waren die Technologiewerte. Im Dow erholten sich Apple um 3,1 Prozent, Microsoft um 1,1 Prozent und Salesforce.com um 0,9 Prozent. Oracle gewannen 1,8 Prozent und Walmarkt 1,3 Prozent. US-Präsident Trump hatte am Wochenende im Grundsatz einer Vereinbarung zugestimmt, mit der die Videoplattform Tiktok des chinesischen Unternehmens Bytedance mit Oracle und Walmart eine Partnerschaft eingehen will. Nikola knickten um 19,3 Prozent ein. Der Gründer und Chairman des US-Elektrolastwagenbauers zieht Konsequenzen aus Betrugsvorwürfen und zieht sich als Executive Chairman und als Mitglied des Verwaltungsrats zurück.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 0,0 0,14 -106,5

5 Jahre 0,27 -1,1 0,28 -165,5

7 Jahre 0,46 -2,1 0,48 -178,8

10 Jahre 0,67 -2,9 0,70 -177,4

30 Jahre 1,42 -3,0 1,45 -164,4

US-Staatsanleihen waren aufgrund der erheblichen Unsicherheiten bei den Marktteilnehmern gefragt. Die Zehnjahresrendite sank bei steigenden Notierungen um 2,9 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1760 -0,1% 1,1770 1,1854 +4,9%

EUR/JPY 122,91 -0,3% 123,23 123,39 +0,8%

EUR/GBP 0,9181 -0,1% 0,9187 0,9162 +8,5%

GBP/USD 1,2809 -0,0% 1,2815 1,2940 -3,4%

USD/JPY 104,52 -0,1% 104,68 104,10 -3,8%

USD/KRW 1163,87 -0,1% 1164,85 1158,87 +0,8%

USD/CNY 6,7862 -0,3% 6,8052 6,7642 -2,5%

USD/CNH 6,7888 -0,1% 6,7941 6,7636 -2,5%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7214 -0,2% 0,7227 0,7313 +2,9%

NZD/USD 0,6669 +0,1% 0,6665 0,6765 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.440,51 -0,6% 10.501,51 10.921,01 +44,8%

Der Dollar profitierte angesichts der Unsicherheiten am Aktienmarkt von seinem Nimbus als sicherer Hafen. Der Dollarindex stieg um 0,7 Prozent. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,18 Dollar und stand im späten US-Handel bei etwa 1,1770. Am Freitagabend hatte er noch bei 1,1863 notiert. Mit Ängsten vor einem Lockdown in Großbritannien stand das Pfund unter Abgabedruck. Zum Dollar gab es 0,9 Prozent nach auf rund 1,2810 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,50 39,31 +0,5% 0,19 -31,1%

Brent/ICE 41,48 41,44 +0,1% 0,04 -32,7%

Mit den wieder gestiegenen Konjunktursorgen wegen der Corona-Pandemie und dem festen Dollar gaben die Ölpreise deutlich nach. Am Markt bestand zudem die Sorge, dass Libyen wieder an die Märkte zurückkehrt, wodurch sich das globale Ölangebot weiter erhöhen würde. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fiel um 4,4 Prozent auf 39,31 Dollar, Brent gab 4,0 Prozent nach auf 41,44 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,89 1.912,30 +0,0% +0,59 +26,1%

Silber (Spot) 24,59 24,83 -1,0% -0,24 +37,8%

Platin (Spot) 890,33 884,00 +0,7% +6,33 -7,7%

Kupfer-Future 3,05 3,03 +0,7% +0,02 +8,1%

Der Goldpreis kam mit dem stärkeren Dollar zurück, der das Edelemetall im internationalen Handel verteuert. Die Feinunze ermäßigte sich um 2,0 Prozent auf 1.911 Dollar, war im Tagesverlauf aber bis auf 1.882 Dollar abgesackt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ASTRAZENECA / MERCK & CO

stehen vor einem Erfolg bei ihrem gemeinsamen Krebsmedikament Lynparza. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfahl am Montag die Zulassung von zwei zusätzlichen Indikationen für Lynparza

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2020 01:32 ET (05:32 GMT)