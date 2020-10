Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DIENSTAG und MITTWOCH: Die chinesischen Börsen bleiben wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag geschlossen.

Nach dreitägiger Behandlung im Krankenhaus ist der mit Corona infizierte US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt - und hat mit neuen verharmlosenden Äußerungen über die tödliche Pandemie für Empörung gesorgt. Trump verließ am Montagabend (Ortszeit) das Militärkrankenhauses Walter Reed nahe Washington und wurde mit einem Hubschrauber zum Weißen Haus geflogen. Dort nahm der Präsident demonstrativ seine Schutzmaske ab - obwohl er nach wie vor ansteckend ist. In einem bei Twitter veröffentlichten Video bekräftigte Trump seinen Appell an die US-Bürger, sich nicht vor dem Coronavirus zu fürchten. Die USA hätten "die besten Medikamente der Welt", sagte der Präsident. Auch einen Impfstoff werde es bald geben. Trotz der Pandemie sollten die Menschen "rausgehen", auch wenn sie dabei "vorsichtig" sein sollten. Die Äußerungen Trumps sorgten für scharfe Kritik. Sein Wahl-Herausforderer Joe Biden rief den Präsidenten auf, sich mit seinen Äußerungen an die mehr als 200.000 Familien zu wenden, die ein Mitglied verloren hätten. Kritiker verwiesen zudem darauf, dass Trump eine beispiellose medizinische Versorgung erhielt, während Millionen US-Bürger keine Krankenversicherung haben. Trump war am vergangenen Freitag wegen einer Corona-Infektion zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

- US

14:30 Handelsbilanz August

PROGNOSE: -66,10 Mrd USD

zuvor: -63,56 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.403,25 +0,02%

Nasdaq-100-Indikation 11.455,00 -0,26%

Nikkei-225 23.419,74 +0,46%

Hang-Seng-Index 23.944,07 +0,74%

Kospi 1.908,27 -19,07%

Shanghai-Composite FEIERTAG

S&P/ASX 200 5.962,10 +0,35%

Fester - Von der Wall Street kamen positive Vorgaben vor allem vom technologielastigen Nasdaq. Auch in Asien zeigen sich die Marktteilnehmer über die Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten erleichtert. Bedeutet dies doch, dass politische Unsicherheiten hinsichtlich der Präsidentenwahl und der laufenden Regierungsgeschäfte hierdurch gemildert werden. In Tokio wird der Nikkei weiter von einem zum Dollar schwächeren Yen gestützt, wovon vor allem exportorientierte Werte profitieren. Finanzwerte profitierten indessen von steigenden Renditen am Anleihemarkt. Honda Motors legen 2,6 Prozent zu. Für Dai-ichi Life geht es um 2,8 Prozent nach oben. An der Börse in Hongkong werden Technologiewerte von den US-Vorgaben gestütz. AAC Technologies steigen um 5,4 Prozent, Sunny Optical Technology rücken 3.3 Prozent vor. Auch in Südkorea zählen Technologiewerte zu den Gewinnern. Für die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung geht es um 0,5 Prozent nach oben. LG Electronics gewinnen 1,9 Prozent. Die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns CJ CheilJedang rückt 3,2 Prozent vor und E-mart gewinnen 1,4 Prozent. Die Verbraucherpreise sind im September stärker gestiegen als erwartet. Die Börse in Sydney zeigt sich zurückhaltend. Die australische Notenbank hat wie erwartet den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent belassen. Die Währungshüter prüfen aber weitere Optionen zur Stützung der Wirtschaft. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf die Vorlage des Staatshaushalts für das Fiskaljahr 2020/21. Es wird mit kräftigen Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft gerechnet.

Der Aktienkurs von Alteryx sprang am Montag im nachbörslichen Handel auf Nasdaq.com um 23,9 Prozent nach oben auf 141,10 US-Dollar. Der Hersteller von Datenanalyse-Software hatte seine Umsatzprognose für das dritte Quartal auf 126 bis 128 (zuvor: 111 bis 115) Millionen Dollar erhöht. Analysten hatten nur mit 113,5 Millionen Dollar gerechnet. Zudem wird Mark Anderson mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Dean Stoecker als CEO antreten. Der in den USA ansässige Öl- und Gasriese Exxon Mobil hat am Montag die Streichung von 1.600 Arbeitsplätzen in Europa angekündigt. Das Unternehmen mit Sitz in Texas begründete den Schritt mit den wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie. Zudem plane der Konzern Medienberichten zufolge den jährlichen Ausstoß von Kohlendioxid zu erhöhen. Die Aktie gab 0,3 Prozent nach auf 33,64 Dollar. Southwest Airlines will aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Gewerkschaftsvertreter um Zugeständnisse bitten, um die Kosten zu senken. Das Ziel sei es, Zwangsbeurlaubungen und Entlassungen bis zum nächsten Jahr zu vermeiden. Die Aktie verlor 0,3 Prozent auf 38,37 Dollar. Iovance Biotherapeutics knickten um 20,6 Prozent ein auf 25,45 Dollar, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es sich mit der US-Gesundheitsbehörde FDA nicht auf die Vorlage von bestimmten Daten für die geplante Einreichung von Lifileucel für die Anwendung bei metastasierendem Hautkrebs einigen konnte. Y-mAbs verloren 18,5 Prozent auf 34,00 Dollar. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte eine Einreichung für das Medikament Omburtamab zur Behandlung von leptomeningealen Metastasen abgelehnt, da weitere Details erforderlich seien.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.148,64 1,68 465,83 -1,37

S&P-500 3.408,62 1,80 60,18 5,50

Nasdaq-Comp. 11.332,49 2,32 257,47 26,30

Nasdaq-100 11.509,06 2,25 253,37 31,79

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 851 Mio 898 Mio

Gewinner 2.290 1.904

Verlierer 773 1.117

Unverändert 71 97

Sehr fest - Für Zuversicht sorgten laut Marktexperten nachlassende politische Risiken. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass US-Präsident Donald Trump am Montag die Klinik verlassen wird, die er wegen einer Corona-Infektion am Freitag hatte aufsuchen müssen. Zum anderen habe Trumps Gegenkandidat für die Präsidentschaftswahl am 3. November, Joe Biden, laut Umfragen seinen Vorsprung weiter ausgebaut auf 53 zu 39 Prozent, was auf einen deutlicheren, mithin wenig umstrittenen Sieg hindeute. Regeneron Pharmaceuticals legten um g7 Prozent zu, nachdem laut Weißem Haus US-Präsident Donald Trump nach seiner Corona-Infektion als vorbeugende Maßnahme früh einen Antikörper-Cocktail von Regeneron erhalten hatte. Im Regeneron-Sog legten Biontech und Pfizer um 9,5 bzw. 0,9 Prozent zu. Der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb erwirbt in einer Bar-Transaktion von 13,1 Milliarden US-Dollar das US-Biotechnologie-Unternehmen Myokardia Inc. Die Aktie von Myokardia haussierte um 58 Prozent, Bristol-Myers Squibb legten um 0,7 Prozent zu. Caterpillar verbesserten sich um 2,6 Prozent mit der Nachricht über den Kauf des Öl- und Gasgeschäft des britischen Pumpen- und Gerätebauers Weir für 405 Millionen US-Dollar.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 2,0 0,13 -105,8

5 Jahre 0,33 4,6 0,28 -159,7

7 Jahre 0,55 7,0 0,48 -169,8

10 Jahre 0,77 7,5 0,70 -167,4

30 Jahre 1,58 9,3 1,49 -148,7

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen mit den steigenden Aktienkursen deutlich nach, die Renditen stiegen also. Dort hieß es, im weiter schwelenden Streit um neue Konjunkturstimuli zeigten beide Seiten immerhin Bereitschaft zu einer Einigung.

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:51 % YTD

EUR/USD 1,1790 +0,1% 1,1781 1,1733 +5,1%

EUR/JPY 124,56 -0,0% 124,56 123,91 +2,2%

EUR/GBP 0,9078 -0,0% 0,9079 0,9073 +7,3%

GBP/USD 1,2987 +0,1% 1,2978 1,2932 -2,0%

USD/JPY 105,66 -0,1% 105,74 105,60 -2,8%

USD/KRW 1160,75 +0,3% 1157,18 1162,89 +0,5%

USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 n.def.

USD/CNH 6,7291 +0,1% 6,7211 6,7516 n.def.

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7173 -0,1% 0,7179 0,7171 +2,4%

NZD/USD 0,6641 -0,0% 0,6641 0,6639 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 10.748,51 +0,1% 10.737,14 10.688,76 +49,1%

Der Dollar als sicherer Hafen schwächelte mit den Meldungen um Trumps bessere Gesundheit. Gegen den Euro fiel er um 0,6 Prozent.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,33 39,22 +0,3% 0,11 -30,8%

Brent/ICE 41,42 41,29 +0,3% 0,13 -32,4%

