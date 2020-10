Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: Im Zuge der sogenannten Goldenen Woche ruht das Finanzmarktgeschäft letztmalig.

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Hangeul-Feiertages (Tag des koreanischen Alphabets) geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Auf der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am 15. und 16. September stand die Corona-Pandemie im Fokus. Die Währungshüter beschäftigten sich mit der geeigneten Reaktion auf diese Herausforderung, wie das veröffentlichte Protokoll am Mittwochabend offenbarte. Dabei wurde die Hürde für eine Zinsanhebung höher gelegt. Die Repräsentanten signalisierten ihre Erwartung, dass es mindestens drei Jahre benötigen werde, bis die neue Schwelle ereeicht sei.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Heftiger Streit über die Corona-Pandemie, aber auch betonte Höflichkeit haben das Fernsehduell der US-Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris geprägt. Harris griff gleich zu Beginn des Duells das Corona-Krisenmanagement der Regierung von Trump und seinem Stellvertreter Pence an. "Das ist das größte Scheitern einer Regierung in der Geschichte unseres Landes", sagte sie. Die 55-Jährige verwies insbesondere auf die mehr als 210.000 Corona-Toten in den USA - die höchste Zahl weltweit - und warf der Trump-Regierung "Inkompetenz" vor. Pence sagte, Trump habe "vom ersten Tag an" die Gesundheit der US-Bürger an erste Stelle gestellt und unter anderem mit einem Einreiseverbot gegen China viele Menschenleben gerettet. Der 61-jährige Pence warf seiner Rivalin im Gegenzug vor, auf verantwortungslose Weise das Vertrauen der Bürger in einen künftigen Corona-Impfstoff zu "untergraben".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 825.000

zuvor: 837.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.427,50 +0,28%

Nasdaq-100-Indikation 11.515,00 +0,22%

Nikkei-225 23.649,26 +0,97%

Hang-Seng-Index 24.077,95 -0,68%

Kospi 2.327,05 -2,51%

Shanghai-Composite 0,00 0%

S&P/ASX 200 6.102,20 +1,09%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Aktienmärkte folgen der festen Vorlage der Wall Street. Dort hatte die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump, zumindest für schnelle gezielten finanziellen Hilfsmaßnahmen beispielsweise für die stark unter der Pandemie leidenden Fluggesellschaften und die privaten Haushalte, für Kauflaune gesorgt. In Tokio berichten Marktakteure auch von etwas Rückenwind vom Devisenmarkt, wo der Yen zur gleichen Vortageszeit etwas deutlicher nachgibt, was japanische Exporte verbilligt. Im Handel in Seoul ist von der Erwartung besserer Quartalsergebnisse großer Unternehmen zu hören, nachdem Samsung Electronics für sein drittes Quartal einen Gewinnsprung um fast 60 Prozent in Aussicht gestellt hat. Die Samsung-Aktie selbst profitiert davon aber kaum, sie tendiert behauptet. Händler sprechen von einem lediglich "soliden Ausblick" des Technologieriesen. In Hongkong gehören Aktien der Casinobetreiber und aus der Immobilienbranche zu den Verlierern.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs des auf Wirbelsäulenerkrankungen spezialisierten Medizintechnikers Alphatec Holdings machte einen Satz um fast 24 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte einen Umsatzanstieg für das dritte Quartal um über 40 Prozent in Aussicht gestellt. Richardson Electronics gaben dagegen auf Nasdaq.com um 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen hatte von einem Umsatzrückgang berichtet und außerdem von einem Nettoverlust in seinem ersten Fiskaljahresquartal.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.303,46 1,91 530,70 -0,82

S&P-500 3.419,45 1,74 58,50 5,84

Nasdaq-Comp. 11.364,60 1,88 210,00 26,66

Nasdaq-100 11.503,19 1,88 211,92 31,72

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 872 Mio 992 Mio

Gewinner 2.219 1.163

Verlierer 817 1.869

unverändert 90 109

Sehr fest - Neue Hoffnung auf staatliche Hilfen für bestimmte Branchen und Konsumenten in den USA sorgten für Käufe auf breiter Front. Am Vortag hatte US-Präsident Trump mit der Aussage, die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket seien gescheitert, noch belastet. Später relativierte Trump seine Haltung aber und stellte staatliche Hilfen für Familien, Fluggesellschaften und Kleinunternehmen in Aussicht. Die Aktien der Fluglinien gehörten dazu passend zu den Gewinnern: Southwest Airlines, United Airlines und Delta Air zogen zwischen 2,8 und 4,3 Prozent an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 -106,1

5 Jahre 0,35 3,3 0,31 -157,9

7 Jahre 0,55 3,1 0,52 -169,4

10 Jahre 0,79 4,6 0,74 -165,8

30 Jahre 1,59 5,4 1,54 -147,4

Angesichts der Stärke des Aktienmarktes waren US-Rentenpapiere nicht gesucht, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um 4,6 Basispunkte auf 0,79 Prozent zu.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:59 % YTD

EUR/USD 1,1774 +0,1% 1,1765 1,1761 +5,0%

EUR/JPY 124,78 +0,1% 124,69 124,53 +2,4%

EUR/GBP 0,9104 -0,1% 0,9108 0,9102 +7,6%

GBP/USD 1,2934 +0,1% 1,2916 1,2921 -2,4%

USD/JPY 105,98 -0,0% 105,98 105,91 -2,5%

USD/KRW 1153,51 -0,3% 1157,50 1158,06 -0,1%

USD/CNH 6,7334 -0,0% 6,7361 6,7334 -3,3%

AUD/USD 0,7150 +0,1% 0,7139 0,7140 +2,0%

NZD/USD 0,6582 +0,0% 0,6580 0,6599 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 10.615,82 -0,4% 10.660,19 10.606,82 +47,2%

Die wieder aufkeimenden Hoffnungen auf zusätzliche Konjunkturhilfen schwächten den US-Dollar, weil dieser als vermeintlich sicherer Währungshafen an Zuspruch einbüßte. Der Euro stiegt im Gegenzug auf 1,1763 Dollar nach Wechselkursen um 1,1730 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,02 39,95 +0,2% 0,07 -29,6%

Brent/ICE 42,14 41,99 +0,4% 0,15 -31,2%

Die Erdölpreise wurden von gestiegenen US-Vorräten gedrückt. Bereits am Vorabend hatten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) eine Zunahme gezeigt. Zudem zeigte man sich am Ölmarkt kritischer zu den Aussichten auf Konjunkturhilfen. Die Vorschläge Trumps reichten bei Weitem nicht an die von Demokraten geforderten Hilfen heran, hieß es. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent auf 39,99 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,3 Prozent auf 42,10 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.889,39 1.887,56 +0,1% +1,83 +24,5%

Silber (Spot) 23,89 23,73 +0,7% +0,16 +33,8%

Platin (Spot) 865,95 868,08 -0,2% -2,13 -10,3%

Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,4% -0,01 +6,9%

Der schwächelnde Dollar stützte den Preis für das Gold, das international in Dollar gehandelt wird. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.887 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Brasilien hat die Schwelle von fünf Millionen nachgewiesenen Corona-Infektionen überschritten. Die Zahl der registrierten Ansteckungen stieg am Mittwoch um 31.553 auf 5.000.694 Fälle. Nur die USA und Indien haben bislang mehr Infektionen registriert. Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien stieg um 734 auf 148.228. Sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch der Todesopfer geht in Brasilien derzeit zurück. Experten warnen allerdings, der Abwärtstrend habe sich "noch nicht verstetigt".

- Argentinien hat einen Rekord von 16.447 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit wurden dort bislang 840.902 Ansteckungen nachgewiesen.

- Frankreich hat innerhalb von 24 Stunden fast 19.000 neue Corona-Infektionen gemeldet.

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 310.144 angegeben - ein Plus von 4.058 und zugleich der höchste Wert seit April. Zuletzt waren 2.828 Neuinfektionen berichtet worden.

- Im Kampf gegen einen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Italien eine landesweite Maskenpflicht im Freien beschlossen.

KANADA / PLASTIKPRODUKTE

Plastiktüten, Strohhalme und andere Plastikprodukte werden in Kanada bis Ende kommenden Jahres verboten. Auch Einweg-Besteck und -Geschirr sowie Rührstäbchen und Six-Pack-Ringe aus schwer wiederverwertbarem Plastik werden verbannt.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Leistungsbilanz zeigt für August einen nicht saisonbereinigten Überschuss von 2,102 Billionen Yen. Die Prognose hatte auf 1,990 Billionen gelautet.

CITIGROUP

