+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump und sein Wahl-Herausforderer Joe Biden haben sich bei ihrem zweiten Fernsehduell erneut harte Wortgefechte geliefert, aber deutlich disziplinierter debattiert als bei ihrem ersten Aufeinandertreffen. Biden kritisierte den Amtsinhaber am Donnerstagabend (Ortszeit) scharf für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie: "Jeder, der für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben." Trump bezeichnete den Kandidaten der oppositionellen Demokraten im Gegenzug zwölf Tage vor der Präsidentschaftswahl als "korrupten Politiker". Er beschuldigte Biden zudem, in seiner Zeit als Vizepräsident von 2009 bis 2017 keine Fortschritte für das Land erreicht zu haben, unter anderem für Afroamerikaner. "Du hast nichts geschafft", sagte Trump. "Du redest nur und tust nichts." Der Präsident und sein Herausforderer traten in Nashville im Bundesstaat Tennessee zum zweiten und letzten Mal vor der Wahl am 3. November im direkten Duell gegeneinander an. Ihre erste TV-Debatte Ende September war chaotisch verlaufen, weil Trump seinem Rivalen nahezu pausenlos ins Wort gefallen war.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q, New York

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

Oktober (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 54,6

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

Oktober (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,7

zuvor: 53,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.457,75 -0,06%

Nasdaq-100-Indikation 11.668,50 +0,02%

Nikkei-225 23.567,44 +0,40%

Hang-Seng-Index 24.896,15 +0,44%

Kospi 2.360,80 +0,24%

Shanghai-Composite 3.309,33 -0,10%

S&P/ASX 200 6.167,00 -0,11%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien folgen den Vorgaben der Wall Street. Im Blick der Anleger liegen weiterhin die anhaltenden Verhandlungen um neue Stützungsmaßnahmen in den USA. Hauptbelastungsfaktor ist die zweite Coronavirus-Welle mit weltweit deutlich steigenden Infektionszahlen. In Tokio notieren Finanzwerte fester, gestützt von den anhaltenden Hoffnungen auf US-Stimuli-Maßnahmen. Dai-ichi Life rücken 3,6 Prozent vor. Für Nomura geht es um 1,3 Prozent nach oben. Chugai Pharmaceutical gewinnen 2,4 Prozent nach Vorlag von guten Drittquartalszahlen. Softbank notieren 0,5 Prozent fester. Der japanische Technologieinvestor will für das erste Geschäftshalbjahr (per 30. September) wie im Vorjahr eine Dividende von 22 Yen pro Aktie zahlen. In Hongkong sind Ölwerte gesucht: CNOOC gewinnen 6,2 Prozent, Sinopec steigen um 5,3%. KGI Securities rechnet mit niedrigen Umsätzen im Vorfeld des riesigen Börsengangs der Ant Group und einem Treffen der Kommunistischen Partei Chinas in der kommenden Woche. In Südkora sorgt die Berichtssaison für Bewegung. LG Display ist nach sechs Verlustquartalen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Aktie gibt jedoch nach anfänglichen Aufschlägen 1,6 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen. KB Financial Group gewinnen nach soliden Quartalszahlen 2,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Der Chipkonzern Intel hatte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn massiv enttäuscht. Die Aktie rutschte nachbörslich auf Nasdaq.com um 9,4 Prozent ab auf 48,85 US-Dollar. Der Gewinn sank um 28 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz fiel um fast 5 Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar. Gilead rückten 7,1 Prozent vor auf 64,98 Dollar, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA das Medikament Veklury (Remdesivir) zur Behandlung von Covid-19-Patienten zugelassen hat. Das antivirale Medikament hatte Anfang Mai bereits eine Notfallgenehmigung erhalten. Die Mattel-Aktie erhöhte sich um 5,6 Prozent auf 13,64 Dollar. Die Drittquartalszahlen des Spielzeugherstellers hatten die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Markterwartungen übertroffen hatten auch die Zahlen von Capital One für das dritte Quartal. Die Aktie rückte 3,3 Prozent vor auf 79,30 Dollar. EHealth hatte im dritten Quartal einen bereinigten Verlust von 0,36 Dollar je Aktie verzeichnet nach einem Minus von 0,43 Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 35 Prozent auf 94,3 Millionen Dollar. Damit wurden die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie gab dennoch 10,4 Prozent nach auf 73,50 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.363,66 0,54 152,84 -0,61

S&P-500 3.453,49 0,52 17,93 6,89

Nasdaq-Comp. 11.506,01 0,19 21,31 28,23

Nasdaq-100 11.662,91 -0,02 -2,45 33,55

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 843 Mio 842 Mio

Gewinner 2.113 1.045

Verlierer 938 2.003

Unverändert 93 90

Etwas fester - Nach einem nervösen Auf und Ab hat sich die Wall Street am Donnerstag fester gezeigt. Der Markt habe weiterhin im Bann der Gespräche um ein neues US-Stimulipaket gestanden, hieß es. Hoffnung machten zuversichtliche Äußerungen der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Man nähere sich einer Vereinbarung sagte Pelosi, die mit Finanzminister Steven Mnuchin über ein Paket verhandelt. Für die Tesla-Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben. Der Hersteller von Elektroautos übertraf im dritten Quartal die Erwartungen. AT&T hat die Auswirkungen der Pandemie im dritten Quartal deutlich zu spüren bekommen. Der Gewinn sank spürbar. Allerdings konnte AT&T im Mobilfunkgeschäft Kunden hinzugewinnen. Die Aktie gewann 5,8 Prozent. Dow hat im dritten Quartal unter dem Strich zwar rote Zahlen geschrieben, beim bereinigten Gewinn und Umsatz wurden die Markterwartungen aber übertroffen. Die Titel stiegen um 0,6 Prozent. Coca-Cola hat im dritten Quartal belastet von der Corona-Pandemie weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Doch lag der Umsatz deutlich über den Markterwartungen. Die Aktie stieg um 1,4 Prozent. American Airlines hat im dritten Quartal einen geringeren Verlust als erwartet verbucht. Die Aktie stieg um 3,2 Prozent. Southwest Airlines stiegen um 5,2 Prozent. Die Fluggesellschaft will ihre mittleren Sitze wieder zur Buchung freigeben. Der Einzelhändler Gap will bis 2023 rund 350 Gap- und Banana-Republic-Läden schließen. Die Gap-Aktie gewann 13,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 1,2 0,15 -104,1

5 Jahre 0,38 2,4 0,36 -154,5

7 Jahre 0,63 3,6 0,59 -161,9

10 Jahre 0,87 4,6 0,82 -157,7

30 Jahre 1,68 4,5 1,64 -138,6

US-Anleihen waren nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 4,6 Basispunkte auf 0,87 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1799 -0,2% 1,1821 1,1857 +5,2%

EUR/JPY 123,56 -0,3% 123,96 124,00 +1,4%

EUR/GBP 0,9033 -0,0% 0,9038 0,9026 +6,7%

GBP/USD 1,3062 -0,2% 1,3081 1,3137 -1,4%

USD/JPY 104,72 -0,1% 104,85 104,57 -3,7%

USD/KRW 1133,66 -0,1% 1135,21 1132,90 -1,9%

USD/CNY 6,6847 +0,0% 6,6846 6,6659 -4,0%

USD/CNH 6,6745 +0,1% 6,6700 6,6573 -4,2%

USD/HKD 7,7501 0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7108 -0,1% 0,7115 0,7112 +1,4%

NZD/USD 0,6661 -0,1% 0,6670 0,6669 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 12.978,75 -1,3% 13.154,50 12.754,50 +80,0%

Der Dollar erholte sich von seinen jüngsten Abgaben, der Dollar-Index gewann 0,4 Prozent. Hier stützte die Unsicherheit rund um die Corona-Infektionszahlen und das Hilfspaket. Der Greenback könnte sich aber abschwächen, falls der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden bei der Fernsehdebatte mit US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Freitag gut abschneidet, so die ING. "Der Dollar war in dieser Woche überraschend schwach, anscheinend belastet durch die immer noch herrschende Aussicht auf ein neues US-Konjunkturpaket und das wachsende Gefühl, dass eine Biden-Regierung eine gewisse Ordnung im Welthandel wiederherstellen würde", sagte Devisen-Analyst Chris Turner. Die Debatte ist "vielleicht die letzte Chance des Präsidenten, den Rückstand in den Umfragen ernsthaft aufzuholen", ergänzte er.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,52 40,64 -0,3% -0,12 -28,2%

Brent/ICE 42,34 42,46 -0,3% -0,12 -30,9%

