Ford hat im dritten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Im Zeitraum von Juni bis Ende September profitierte Ford von einer guten Nachfrage nach Pickup-Trucks, es war für diesen Bereich umsatzseitig das beste dritte Quartal seit 2005. Zudem sorgten Einsparungen für Rückenwind. Ford berichteteein Nettoergebnis von 2,4 Milliarden Dollar (Vorjahr: 400 Millionen Dollar). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 65 Cent je Aktie, während Analysten im Schnitt nur mit 20 Cent gerechnet hatten. Der Umsatz stieg um 1,4 Prozent auf 37,5 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:00 Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

11:00 Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

11:30 Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q

12:30 Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q

21:00 Twitter Inc, Ergebnis 3Q

21:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

21:05 Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:05 Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:15 Alphabet Inc, Ergebnis 3Q

21:30 Apple Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 778.000

zuvor: 787.000

13:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +32,0% gg Vq

2. Quartal: -31,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,9% gg Vq

2. Quartal: -1,8% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.303,00 +0,48%

Nasdaq-100-Indikation 11.265,00 +0,57%

Nikkei-225 23.331,94 -0,37%

Hang-Seng-Index 24.592,81 -0,47%

Kospi 2.326,67 -0,79%

Shanghai-Composite 3.278,83 +0,29%

S&P/ASX 200 5.960,30 -1,61%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Aktienmärkte in Ostasien folgen zwar den Vorgaben der Wall Street und Europas, allerdings werden die dort gesehenen heftigen Verluste nur teils nachvollzogen. Am stärksten orientierte sich wie üblich Sydney an den westlichen Vorgaben. In Tokio gab der Nikkei-Index nur wenig nach, nachdem die japanische Notenbank wie allgemein erwartet ihre bereits sehr lockere Geldpolitik bestätigt hat. Daneben halten die Notenbanker an der Einschätzung fest, dass sich die Wirtschaft des Landes schrittweise von den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter erholt. Stützend für den Nikkei-Index wirken gut ausgefallene Geschäftszahlen bekannter Unternehmen. Sony schießen um 6,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen am Vortag nach Börsenschluss in Tokio überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei auch den Ausblick angehoben hatte. Auch die Geschäftszahlen des Industriekonzerns Komatsu kommen gut an, sie übertrafen die Analystenerwartungen. Komatsu gewinnen 1,8 Prozent. In Seoul verlieren Samsung nach Vorlage der endgültigen Geschäftszahlen 1,9 Prozent. Vorläufige positive Kennziffern hatte Samsung bereits Anfang des Monats berichtet. Daneben sprechen Marktteilnehmer von einem Ausblick des Elektronikriesen, der etwas auf dem Kurs laste. In Schanghai legen Aktien von Spirituosenherstellern stark zu, nachdem Unternehmen der Branche zuletzt für das dritte Quartal von rapidem Wachstum berichtet hatten.

US-NACHBÖRSE

Servicenow legten um 2,9 Prozent zu. Das Unternehmen verfehlte beim Nettogewinn die Erwartungen, übertraf sie aber knapp beim Umsatz. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits über 70 Prozent im Plus. Ford übertraf die Erwartungen deutlich. Die Aktie legte um 4,9 Prozent zu. Das Kreditkartenunternehmen Visa sah in seinem vierten Geschäftsquartal zwar ein gestiegenes Bezahlvolumen, litt wegen der Corona-Pandemie aber unter den sinkenden Ausgaben bei internationalen Reisen. Visa stiegen um 0,6 Prozent. Ebay verbilligten sich nach einem sehr gut ausgefallenen Quartalsauweis um 4,2 Prozent. Die Verluste dürften auch Gewinnmitnahmen geschuldet sein, denn seit Jahresbeginn stiegen die Titel bereits um fast 50 Prozent. Ein starkes Kunden- und Umsatzwachstum im dritten Quartal bescherte der Aktie des Online-Pinnwand-Betreibers Pinterest eine Kursexplosion um fast 32 Prozent. Gut kamen auch die Zahlen des Hühnerfleischproduzenten Pilgrim's Pride an. Der Kurs wurde um 7 Prozent nach oben gesetzt. O'Reilly Automotive büßten nach dem Geschäftsausweis dagegen 1 Prozent ein. Auch für Gilead Sciences, den Hersteller des in der Corona-Pandemie bekannt gewordenen Medikaments Remdesivir, das auch US-Präsident Trump verabreicht worden war, ging es nach der Quartalsvorlage abwärts - um 1,7 Prozent. Unter anderem hatte das Biopharmaunternehmen seinen Umsatzausblick leicht gesenkt. Der Kurs des Waffenherstellers Sturm Ruger & Co. reagierte positiv auf die neuesten Geschäftszahlen und stieg um 3,4 Prozent. Ebenso beim Speicherchipexperten Western Digital mit einem Plus von 3,6 Prozent.

WALL STREET

DJIA 26.521,01 -3,43 -942,18 -7,07

S&P-500 3.271,15 -3,53 -119,53 1,25

Nasdaq-Comp. 11.004,87 -3,73 -426,48 22,65

Nasdaq-100 11.142,76 -3,93 -456,19 27,59

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,08 Mrd 0,80 Mrd

Gewinner 268 942

Verlierer 2.834 2.086

unverändert 51 110

Sehr schwach - Die coronabedingte Talfahrt setzte sich mit rasanter Dynamik fort. Auch der Technologiesektor, der sich am Vortag noch gegen den negativen Gesamttrend gestemmt hatte, gab diesmal deutlich nach. Microsoft verloren 5,1 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf einen schwächer als erhofft ausgefallenen Ausblick. Boeing gaben 4,5 Prozent ab, nachdem der Flugzeughersteller im dritten Quartal massiv in die roten Zahlen gerutscht war. Der Paketdienst UPS profitierte erwartungsgemäß von einem starken Lieferaufkommen und steigerte Gewinn und Umsatz deutlich stärker als erwartet. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr traut sich UPS aber nicht zu. Der Kurs sackte um 8,7 Prozent ab. General Electric schnitt im dritten Quartal besser ab als erwartet. Die Titel zogen um 4,5 Prozent an. Fiat Chrysler verloren trotz positiver Geschäftszahlen 4,8 Prozent. Analysten halten den Automobilkonzern ohne Fusion mit einem Partner wie Peugeot nicht für überlebensfähig. First Solar machten einen Satz um 13,3 Prozent. Der Anbieter von Photovoltaikprodukten kam mit seinem neuen Ausblick gut an. Mastercard rauschten 8,1 Prozent in die Tiefe. Der Finanzkonzern litt im dritten Quartal unter dem geringeren Geschäftsreiseaufkommen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -0,5 0,15 -106,2

5 Jahre 0,33 0,2 0,33 -159,3

7 Jahre 0,55 0,6 0,55 -169,5

10 Jahre 0,77 0,0 0,77 -167,1

30 Jahre 1,56 0,3 1,55 -151,1

Trotz der Corona-Sorgen war der sichere Hafen US-Staatsanleihen kaum gefragt, nachdem die Notierungen an den vergangenen Tagen bereits zugelegt hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrte bei 0,77 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:35 % YTD

EUR/USD 1,1747 -0,0% 1,1749 1,1773 +4,7%

EUR/JPY 122,58 +0,0% 122,54 122,65 +0,6%

EUR/GBP 0,9034 -0,1% 0,9045 0,9022 +6,7%

GBP/USD 1,3001 +0,1% 1,2989 1,3048 -1,9%

USD/JPY 104,35 +0,0% 104,30 104,18 -4,0%

USD/KRW 1132,94 -0,2% 1135,40 1132,11 -1,9%

USD/CNY 6,7082 -0,3% 6,7290 6,7141 -3,7%

USD/CNH 6,7081 -0,3% 6,7287 6,7136 -3,7%

USD/HKD 7,7518 +0,0% 7,7502 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7067 +0,2% 0,7052 0,7141 +0,8%

NZD/USD 0,6650 +0,1% 0,6645 0,6708 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 13.257,75 -0,1% 13.264,75 13.647,25 +83,9%

Der Dollar mit der coronabedingten Verunsicherung an, der Dollarindex gewann 0,6 Prozent. In Krisenzeiten zögen Anleger weiter den Greenback anderen Währungen vor, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,55 39,57 +0,4% 0,16 -33,5%

Brent/ICE 39,21 39,12 +0,2% 0,09 -36,0%

Die Erdölpreise gerieten mit den Pandemie- und Konjunkturängsten ins Rutschen: Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gab 5,1 Prozent auf 37,32 Dollar ab. Die coronabedingten Lockdowns entfachten Nachfragesorgen. Für Druck sorgte auch, dass in den USA die Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche deutlich gestiegen waren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.881,97 1.878,39 +0,2% +3,58 +24,0%

Silber (Spot) 23,37 23,43 -0,2% -0,05 +31,0%

Platin (Spot) 874,60 872,40 +0,3% +2,20 -9,4%

Kupfer-Future 3,09 3,09 +0,7% +0,02 +9,2%

Der sehr feste Dollar verteuerte das Gold für Anleger außerhalb des Dollarraums. Folglich sank der Preis der Feinunze um 1,5 Prozent auf 1.876 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 19.00 UHR +++++

GELDPOLITIK BRASILIEN

