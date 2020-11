indizes in diesem Artikel KOSPI 2.493,9

0,7% Charts

News

Analysen

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum haben ein wichtiges Freihandelsabkommen geschlossen. Die Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) wurde am Sonntag bei einem Video-Gipfel der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) in Hanoi unterzeichnet. Neben China und den zehn Asean-Staaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam gehören dem Abkommen auch Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland an. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt. In ihr leben mehr als zwei Milliarden Menschen, die etwa ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erbringen. Die Verhandlungen über das Abkommen waren 2012 auf Betreiben Chinas aufgenommen worden. Es war ursprünglich als Gegengewicht zum Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP gedacht, aus dem sich die USA nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump zurückgezogen hatten. Nach jahrelangen "komplexen" Beratungen seien die Verhandlungen über RCEP nun offiziell abgeschlossen, gab der vietnamesische Regierungschef Nguyen Xuan Phuc in Hanoi bekannt. Das Abkommen gilt als wichtiger Erfolg für China, das seinen Einfluss in der Region ausweiten will und sich in einem erbitterten Handelskonflikt mit den USA befindet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: 12,1

zuvor: 10,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.616,00 +0,82%

Nasdaq-100-Indikation 12.023,00 +0,59%

Nikkei-225 25.906,93 +2,05%

Hang-Seng-Index 26.303,70 +0,56%

Kospi 2.543,03 +1,97%

Schanghai-Composite 3.337,99 +0,84%

S&P/ASX 200 6.484,30 +1,23% (Ausgesetzt nach 20. Min.)

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen herrscht am Montag im späten Geschäft gute Stimmung - viele Handelsplätze der Region bewegen sich auf Rekordschlussstände zu. Für Euphorie sorgt das Freihandelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum. In Australien wurde der Handel nach 20 Minuten wegen Datenproblemen eingestellt. Am Dienstag soll der Handel wieder starten. In China gesellen sich neben den Schlagzeilen zur Schaffung des Freihandelsabkommen, Händler sehen China als den großen Gewinner der neuen Freihandelszone, auch guten Daten zur Industrieproduktion. Zudem zeigten sich die Verbraucher deutlich ausgabefreudiger und auch die Investitionen zogen stärker als gedacht an. Um das Wachstum weiter anzufachen, steuert die Zentralbank weitere Finanzmittel bei. Allerdings plant Donald Trump in seiner verbleibenden Zeit als US-Präsident weitere Schritte gegen China. Daher hinken die chinesischen Börsen dem Markt etwas hinterher. In Tokio klettert der Nikkei-225 auf ein weiteres 29-Jahreshoch. Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal mit dem höchsten Tempo seit mindestens 40 Jahren gewachsen. Den Haupttreiber in Tokio stellt aber das Freihandelsabkommen. Elektronik-, Immobilien- und Finanzwerte führen die Gewinnerliste in Japan an. Panasonic ziehen um 5 Prozent an, nachdem das Unternehmen einen neuen CEO benannt hat. In Seoul steigt der Kospi in ähnlicher Größenordnung wie in Tokio der Nikkei. Vor allem ausländische Investoren griffen in Südkorea wegen der Freihandelszone zu, heißt es. Asiana Airlines springen um weitere 13 Prozent, die Gläubiger der kriselnden Fluglinie befinden sich in Gesprächen mit einem möglichen Käufer. Die Titel des größten Asiana-Aktionärs Kumho Industrial ziehen um 18 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Der Einzelhandelskonzern Tailored Brands teilte nach Börsenschluss mit, dass das Insolvenzverfahren für das Untetrnehmen möglicherweise zum Monatsende verlassen werde. Ein Insolvenzgericht hatte den Restrukturierungsplan des Unternehmens genehmigt. Anleger zeigten sich wenig begeistert, das Papier verlor 2,1 Prozent. Die Biotechnologiegesellschaft Inhibrx verbuchte im dritten Quartal Verluste. Zuvor hatte das Unternehmen aber von positiven Studienergebnissen berichtet. Zudem hatte sich das Unternehmen frisches Geld über die Börse beschafft und zusätzliche Mittel dank einer Änderung eines Kreditsgeschäfts gesichert. Die Titel kletterten um 1 Prozent. Auch die Biopharmagesellschaft Sellas Life Sciences schrieb in der dritten Periode Verluste. Das Unternehmen berichtete aber zugleich von einem wichtigen Meilenstein bei einer Phase-3-Studie. Der Kurs legte um 4,6 Prozent auf zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.479,81 1,37 399,64 3,30

S&P-500 3.585,15 1,36 48,14 10,97

Nasdaq-Comp. 11.829,29 1,02 119,70 31,84

Nasdaq-100 11.937,85 0,94 110,71 36,70

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,887 Mrd 1,043 Mrd

Gewinner 2.558 737

Verlierer 509 2.334

Unverändert 90 81

Erholung - Teilnehmer sprachen vor allem von einer Erholung von den Vortagesverlusten. Übergeordnet wurde das Sentiment von den weiter rasant steigenden Neuinfektionen belastet, vor allem die USA verzeichnen immer neue Rekordstände. Zusätzlichen Schwung verliehen die Gewinne bei Cisco und Disney, nach guten Quartalszahlen. Die Aktien gewannen 7,1 bzw 2,1 Prozent. Für etwas Erleichterung sorgte der Ausgang der US-Wahl, auch wenn sich dieser bereits länger abgezeichnet hatte. Die Euphorie wegen des von Biontech und Pfizer entwickelten hochwirksamen Impfstoffs hat nachgelassen, die zu Wochenbeginn den Dow-Jones-Index und den S&P-500 noch auf neue Rekordhochs geführt hatte. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Impfstoff für die breite Bevölkerung zur Verfügung steht. Applied Materials gewannen nach Zahlen 4,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,18 0,4 0,17 -102,5

5 Jahre 0,40 1,0 0,39 -152,1

7 Jahre 0,65 0,9 0,64 -160,0

10 Jahre 0,89 1,1 0,88 -155,2

30 Jahre 1,65 0,5 1,64 -142,0

Die Notierungen der US-Anleihen gaben leicht nach. Die Zehnjahresrendite verbesserte sich um 1,1 Basispunkte auf 0,89 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45 % YTD

EUR/USD 1,1850 +0,1% 1,1838 1,1810 +5,7%

EUR/JPY 123,92 +0,0% 123,90 124,05 +1,7%

EUR/GBP 0,8971 -0,0% 0,8974 0,8987 +6,0%

GBP/USD 1,3208 +0,1% 1,3189 1,3146 -0,3%

USD/JPY 104,58 -0,1% 104,67 105,00 -3,8%

USD/KRW 1108,10 -0,6% 1108,10 1114,12 -4,1%

USD/CNY 6,5774 -0,4% 6,6065 6,6253 -5,5%

USD/CNH 6,5713 -0,4% 6,6010 6,6262 -5,7%

USD/HKD 7,7533 -0,0% 7,7534 7,7537 -0,5%

AUD/USD 0,7284 +0,3% 0,7265 0,7232 +3,9%

NZD/USD 0,6871 +0,3% 0,6848 0,6824 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.250,00 +1,9% 15.944,76 16.265,26 +125,4%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro im späten US-Handel wenig verändert bei 1,1834 Dollar. Die Gemeinschaftswährung hat nur vorübergehend etwas von dem kräftigen Wirtschaftswachstum profitiert, das die Eurozone im dritten Quartal verzeichnete. Der Dollarindex reduzierte sich um 0,2 Prozent, belastet von den weiter stark steigenden Neuinfektionen in den USA.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,71 40,13 +1,4% 0,58 -27,9%

Brent/ICE 43,27 42,78 +1,1% 0,49 -29,5%

Die Ölpreise standen unter Druck, belastet von den am Donnerstag gemeldeten Daten zu den Rohölvorräten der USA. Diese waren überraschend deutlich gestiegen. Zudem schürten die steigenden Corona-Fallzahlen Befürchtungen, dass sich die Erholung der Wirtschaft länger hinziehen könnte und die Nachfrage nach Öl entsprechend lange niedrig bleiben werde. WTI fiel um 2,2 Prozent auf 40,22 Dollar, legte in der abgelaufenen Woche allerdings um mehr als 8 Prozent zu. Brent reduzierte sich um 1,9 Prozent auf 42,71 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.890,31 1.890,40 -0,0% -0,09 +24,6%

Silber (Spot) 24,91 24,66 +1,0% +0,24 +39,5%

Platin (Spot) 899,65 893,15 +0,7% +6,50 -6,8%

Kupfer-Future 3,25 3,18 +2,4% +0,08 +15,2%

Der Goldpreis kletterte um 0,5 Prozent auf 1.888 Dollar. Jedoch verzeichnete das Edelmetall den größten Wochenverlust seit Ende September. Teilnehmer begründeten den Anstieg mit dem schwachen Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

In Australien sind nach erfolgreicher Eindämmung erneut Corona-Fälle aufgetreten: In der Metropole Adelaide im Süden des Landes haben die Behörden in Verbindung mit einem Quarantäne-Hotel am Montag mindestens 17 Virusfälle bestätigt. Es handelt sich um die größte seit April gemeldete Fallzahl in der Region.

POLITIK USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2020 01:59 ET (06:59 GMT)