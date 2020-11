Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die japanischen Exporte haben im Oktober fast wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Die Ausfuhren sanken um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach einem Rückgang von 4,9 Prozent im September, wie das Finanzministerium mitteilte. Ökonomen hatten im Factset-Konsens für Oktober mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet. Die japanische Wirtschaft profitierte von einer stärkeren Nachfrage aus allen Regionen außer Europa. Die Ausfuhren nach China stiegen um 10,2 Prozent. Die Exporte in die USA legten um 2,5 Prozent zu.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Nach einem erneuten Auftreten von Corona-Fällen in der australischen Metropole Adelaide hat der Bundesstaat South Australia einen sechstägigen Lockdown für seine fast zwei Millionen Einwohner angekündigt. Die restriktive Maßnahme gilt ab Donnerstag um Mitternacht, wie die Behörden mitteilten. Sechs Tage lang sollen dann Schulen, Restaurants und Fabriken geschlossen bleiben. Die Menschen sind aufgefordert, Zuhause zu bleiben. Auch Sport im Freien ist während des Zeitraums untersagt. Der Schritt folgt zwei Tage nachdem die Metropole Adelaide im Süden des Landes mindestens 17 Virusfälle in Verbindung mit einem Quarantäne-Hotel gemeldet hatte.

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +5,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.596,25 -0,32%

Nasdaq-100-Indikation 11.944,00 -0,30%

Nikkei-225 25.728,14 -1,10%

Hang-Seng-Index 26.451,64 +0,14%

Kospi 2.545,64 +0,26%

Schanghai-Composite 3.347,55 +0,23%

S&P/ASX 200 6.531,10 +0,51%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Händler beschreiben die Stimmung als erstaunlich robust. Denn steigende Sorgen über die in weiten Teilen der Welt unkontrolliert grassierende Corona-Pandemie stünden etwas kritischeren Impfstoffhoffnungen gegenüber. Allerdings bleibe die Corona-Lage in Asien deutlich ruhiger als beispielsweise in Europa und Amerika. Dieser Umstand stütze etwas, heißt es. Pfizer-CEO Albert Bourla bekräftigte noch einmal, sich zügig um eine beschleunigte Zulassung des mit Biontech entwickelten Impfstoffes zu bemühen. Nach den höchsten Ständen seit 29 Jahren werden in Tokio Gewinne mitgenommen. Begünstigt wird diese Haltung durch steigende Yen-Kurse. Gestützt wird der vermeintlich sichere Yen-Hafen von Äußerungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der die USA noch vor einem langen Weg bis zur Erholung von den Corona-Folgen sah. Untermauert wurden diese Aussagen durch schwache Einzelhandelsdaten in den USA. Die Yen-Stärke kann am Aktienmarkt auch nicht von deutlich besser als erwartet ausgefallenen Exportdaten wettgemacht werden. Werte aus den Bereichen Elektronik, Finanzwesen und Automobilbau führen die Liste der Verlierer an. In China werden negative Schlagzeilen weitgehend ignoriert. Die chinesischen Börsen weisen allerdings Nachholbedarf auf, weil sie in dieser Woche klar zu den Schlusslichtern zählen. Die US-Börsenaufsicht macht Druck bei ihren Plänen, chinesische Werte von den US-Börsen zu verbannen. Händler sprechen von einer Rotation aus Technologiewerten. Dieses Vorgehen werde zum Teil von kartellrechtlichen Bestimmungen in China begünstigt, heißt es. Geely Automobile ziehen um 2,1 Prozent an. Berichte über eine Kooperation mit der deutschen Daimler stützen. In Seoul setzen Anleger auf das Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes. In Sydney hat der S&P/ASX-200 in der Nähe eines Neunmonatshochs geschlossen. Finanzwerte legten um 1,7 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Polaris sanken um 4,7 Prozent. Chairman und CEO Scott Wine wird den Hersteller von Geländefahrzeugen und Schneemobilen überraschend verlassen und bei CNH Industrial NV anheuern. Die Titel des Bau- und Landmaschinenherstellers CNH Industrial kletterten um 3,6 Prozent. Norwegian Cruise Line gaben 5,4 Prozent ab. Die Kreuzfahrtreederei hat mit der Ausgabe neuer Aktien begonnen. Nach Vorlage von Geschäftszahlen zogen La-Z-Boy um 5,1 Prozent an. Der Wohnungseinrichter sprach von einer anziehenden Nachfrage und plant daher, die Fertigungskapazitäten zu erweitern.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.783,35 -0,56 -167,09 4,36

S&P-500 3.609,53 -0,48 -17,38 11,72

Nasdaq-Comp. 11.899,34 -0,21 -24,79 32,62

Nasdaq-100 11.977,49 -0,30 -35,90 37,15

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,954 Mrd 1,085 Mrd

Gewinner 1.695 2.535

Verlierer 1.396 570

Unverändert 81 61

Leichter - Gewinnmitnahmen nach den am Montag erreichten Rekordniveaus dominierten. Marktteilnehmer sprachen von Verunsicherung und Sorgen um die Konjunktur im Spannungsfeld jüngster Impfstofferfolge, weiter rasant steigender Corona-Infektionen und -Todesfälle in den USA und mangelnder Fortschritte im Hinblick auf ein Stimulierungspaket für die Wirtschaft aus Washington. Dazu beigetragen hätten auch die Einzelhandelsumsätze für Oktober, die die Erwartungen verfehlt hätten und die schwächsten seit Monaten gewesen seien. Im Fokus standen Tesla, die um 8,2 Prozent zulegten mit der angekündigten Aufnahme in den S&P-500-Index. Die enttäuschenden Einzelhandelsdaten rückten Unternehmen der Branche in den Blick, die zudem Geschäftszahlen berichtet hatten. Home Depot verloren 2,5 Prozent und Walmart 2,0 Prozent, obwohl die Zahlen in etwa den Erwartungen entsprochen hatten. Für Kohl's ging es aber um über 11 Prozent nach oben, nachdem der Einzelhändler überraschend in die Gewinnzone zurückkehrte und auch wieder eine Dividende zahlt. Stark unter Druck standen Aktien von Pharmahändlern. Walgreens Boots Alliance und CVS sackten um knapp 10 bzw knapp 9 Prozent ab. Sie litten darunter, dass ihnen mit Amazon ein mächtiger Konkurrent erwächst, denn Amazon hat selbst eine Online-Apotheke gestartet. Amazon gewannen 0,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,17 -1,2 0,19 -102,9

5 Jahre 0,38 -2,4 0,40 -154,5

7 Jahre 0,62 -3,0 0,65 -162,3

10 Jahre 0,87 -3,4 0,90 -157,5

30 Jahre 1,62 -4,6 1,66 -145,0

US-Staatsanleihen stießen nach den jüngsten Abgaben wieder auf etwas Kaufinteresse. Die Zehnjahresrendite fiel um rund 4 Basispunkte auf 0,87 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40h % YTD

EUR/USD 1,1877 +0,1% 1,1864 1,1849 +5,9%

EUR/JPY 123,46 -0,1% 123,62 123,89 +1,3%

EUR/GBP 0,8952 +0,1% 0,8945 0,8972 +5,8%

GBP/USD 1,3267 +0,0% 1,3264 1,3207 +0,1%

USD/JPY 103,95 -0,2% 104,19 104,55 -4,4%

USD/KRW 1103,16 -0,3% 1106,00 1106,51 -4,5%

USD/CNY 6,5451 -0,2% 6,5566 6,5658 -6,0%

USD/CNH 6,5405 -0,1% 6,5488 6,5641 -6,1%

USD/HKD 7,7522 -0,0% 7,7529 7,7530 -0,5%

AUD/USD 0,7296 -0,0% 0,7297 0,7307 +4,1%

NZD/USD 0,6900 +0,1% 0,6890 0,6886 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 17.772,00 +0,9% 17.611,25 16.738,50 +146,5%

Der Dollar tendierte leichter, der Dollar-Index gab um gut 0,2 Prozent nach. UBS Global Wealth Management rechnet in den kommenden Jahren mit einem niedrigeren Dollar, weil die US-Notenbank die Leitzinsen für längere Zeit niedrig halten dürfte. Der US-Zinsvorteil werde nicht erhalten bleiben. Daneben dürfte der Dollar auch unter Druck kommen, weil er als sicherer Hafen weniger gesucht werde im Zuge einer globalen Konjunkturerholung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,30 41,43 -0,3% -0,13 -26,8%

Brent/ICE 43,74 43,75 -0,0% -0,01 -28,7%

Die Ölpreise zeigten sich nach der Vortagesstärke wenig verändert. Die Anleger warteten zwar auf den Ausgang des Treffens der Opec+. Eine Mitteilung, wie es im nächsten Jahr mit den Förderkürzungen weitergehen soll, blieb aber aus. Die Sorte WTI war zuletzt 0,2 Prozent teurer und kostete 41,40 Dollar. Die Öl-Vorratsdaten des US-Branchenverbands API bewegten im Spätandel zunächst nicht stärker.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.880,60 1.879,10 +0,1% +1,50 +23,9%

Silber (Spot) 24,48 24,55 -0,3% -0,08 +37,1%

Platin (Spot) 933,03 931,55 +0,2% +1,48 -3,3%

Kupfer-Future 3,23 3,20 +0,8% +0,03 +14,1%

Der Goldpreis gab leicht nach, nachdem er die meiste Zeit des Tages seitwärts gelaufen war.

WIRBELSTURM IOTA

