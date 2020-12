Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,8 (Oktober: 56,8) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im November auf 56,4 (Vormonat: 56,2) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 780.000

zuvor: 778.000

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,5

1. Veröff.: 57,7

zuvor: 56,9

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 55,9 Punkte

zuvor: 56,6 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.668,25 -0,12%

Nasdaq-100-Indikation 12.481,00 +0,15%

Nikkei-225 26.809,37 +0,03%

Hang-Seng-Index 26.720,51 +0,71%

Kospi 2.691,69 +0,59%

Shanghai-Composite 3.443,90 -0,16%

S&P/ASX 200 6.615,30 +0,38%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Konsolidierung geht auf den teils erreichten Langzeit- bzw Rekordhochs weiter. Dass in China der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im November auf den höchsten Stand seit April 2010 gestiegen ist, sorgt für keine stärkeren Impulse. Am Montag hatte bereits der offizielle Index für China die gleiche bereits bekannte Botschaft vermittelt, dass sich die chinesische Konjunktur weiter kräftig vom Corona-Schock erholt. In Sydney gehörten Aktien aus dem Rohstoff- und Stahlsektor zu den Tagesfavoriten. Für Auftrieb habe der auf ein Siebenjahreshoch gestiegene Eisenerzpreis gesorgt, nachdem der brasilianische Förderer Vale seinen Produktionsausblick gesenkt habe, berichteten Händler. Die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue machte einen Satz um über 13 Prozent nach oben, BHP gewannen knapp 5 und Rio Tinto fast 7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Großhandelskette Costco Wholesale übertraf mit dem Erstquartalsumsatz die Analystenerwartung knapp bei einem flächen- und preisbereinigten Umsatzplus von 17,1 Prozent. Der Aktienkurs lag nachbörslich 0,7 Prozent niedriger. Die Modeholding PVH, Mutter von Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger wies dagegen unter den Vorjahreswerten liegende Gewinne und Umsätze aus. Beide Kennziffern fielen aber dessen ungeachtet besser aus, als Analysten geschätzt hatten. Für PVH ging es auf Nasdaq.com um 1,7 Prozent nach oben. Gut kamen die Zahlen des Bekleidungs- und Accessoire-Anbieters Guess an, der Kurs stieg um 5,9 Prozent. Einen Satz um 8,5 Prozent machten Okta. Der Experte für elektronische Zugriffsverwaltung schnitt in seinem dritten Quartal unerwartet gut ab mit einem um 42 Prozent auf 217 Millionen Dollar gestiegenen Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Der Informationssicherheitsexperte Crowdstrike Holdings wartete mit deutlich besser als im Vorjahr ausgefallenen Ergebnissen und Umsätzen auf. Der Kurs schoss um über 12 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.883,79 0,20 59,87 4,71

S&P-500 3.669,01 0,18 6,56 13,56

Nasdaq-Comp. 12.349,37 -0,05 -5,74 37,63

Nasdaq-100 12.456,41 0,01 1,08 42,63

danach:

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,997 Mrd 1,044 Mrd

Gewinner 1.870 2.198

Verlierer 1.251 923

unverändert 90 98

Gut behauptet - Nach den teils erreichten neuen Rekordständen ging die Wall Street auf Richtungssuche. Verluste zum Handelsstart wurden weitgehend eliminiert, ohne dass dem Markt ein entscheidender Dreh ins Plus glückte. Im späten Handel stützte etwas der Fed-Konjunkturbericht Beige Book, der für einige Distrikte kein oder nur geringes Wachstum thematisierte. Dies habe die Spekulation auf weitere Lockerungsmaßnahmen der US-Notenbank bei ihrer Dezember-Sitzung geschürt, hieß es. Nachdem Pfizer und Biontech in Großbritannien die weltweit erste Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff erhalten hatten, stiegen Pfizer um 3,5 und Biontech um 6,2 Prozent. Moderna hatte am Dienstag für seine Impfstoff eine Zulassung in Europa und den USA beantragt. Die Aktie stieg um 1,4 Prozent, obwohl der US-Pharmakonzern Merck seine Beteiligung an dem Unternehmen verkauft hat. Merck & CO rückten um 0,4 Prozent vor. Salesforce gaben 8,5 Prozent nach. Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen hatte die geplante Übernahme des Kommunikationsdienstes Slack in einer milliardenschweren Transaktion bestätigt. Slack reduzierten sich um 2,6 Prozent. Hewlett Packard Enterprise (HPE) gewannen 2,9 Prozent. Das Informationstechnikunternehmen hatte Quartalszahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausfielen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 -1,6 0,17 -104,6

5 Jahre 0,41 -1,0 0,42 -151,4

7 Jahre 0,69 0,2 0,69 -155,5

10 Jahre 0,94 1,7 0,93 -150,1

30 Jahre 1,68 1,6 1,67 -138,3

Nach dem Abverkauf am Vortag gaben US-Anleihen nochmals nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg bei sinkenden Notierungen um 1,7 Basispunkte auf 0,94 Prozent. Marktexperten verwiesen unter anderem auf steigende Inflationserwartungen in den USA als Grund für die zulegenden Renditen. Hintergrund sind Spekulationen über höhere staatliche Ausgaben zur Stützung der Konjunktur unter dem neu gewählten Präsidenten Joe BIden.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:49h % YTD

EUR/USD 1,2119 +0,1% 1,2113 1,2084 +8,1%

EUR/JPY 126,58 +0,1% 126,50 126,25 +3,8%

EUR/GBP 0,9045 -0,1% 0,9058 0,8995 +6,9%

GBP/USD 1,3398 +0,2% 1,3373 1,3434 +1,1%

USD/JPY 104,44 +0,0% 104,44 104,48 -3,9%

USD/KRW 1096,18 -0,4% 1100,20 1101,15 -5,1%

USD/CNY 6,5609 -0,0% 6,5630 6,5607 -5,8%

USD/CNH 6,5503 +0,1% 6,5443 6,5524 -6,0%

USD/HKD 7,7519 +0,0% 7,7519 7,7524 -0,5%

AUD/USD 0,7417 +0,0% 0,7414 0,7381 +5,8%

NZD/USD 0,7067 -0,0% 0,7070 0,7079 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 18.968,75 -0,9% 19.137,50 18.954,75 +163,1%

Nachdem der Euro erst am Dienstag über 1,20 Dollar gestiegen war, überwand er nun auch die 1,21er Marke und stieg auf den höchsten Stand seit April 2018. Im späten US-Geschäft kostete er 1,2104 Dollar. Der Dollar-Index gab nach seinem Schwächeanfall am Vortag nochmals 0,2 Prozent ab. Vor allem die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger setze den als sicheren Währungshafen geltenden Greenback unter Druck, hieß es. Die Commerzbank verwies als Belastungsfaktor auf steigende Inflationserwartungen in den USA bei gleichzeitig zunächst länger niedrig erwarteten Leitzinsesn.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,00 45,28 -0,6% -0,28 -19,7%

Brent/ICE 48,04 48,25 -0,4% -0,21 -20,6%

Die Ölpreise drehten ins Plus, gestützt von der Hoffnung auf das laufende Opec-Treffen, wo eine Verlängerung der Förderbegrenzungen auf dem Tisch liegt. Eine Entscheidung darüber drüfte am Donnerstag fallen. Die US-Sorte WTI gewann 1,3 Prozent auf 45,15 Dollar, während Brent 1,5 Prozent stieg auf 48,11 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,70 1.831,00 +0,1% +2,70 +20,9%

Silber (Spot) 23,98 24,15 -0,7% -0,17 +34,4%

Platin (Spot) 1.016,33 1.015,10 +0,1% +1,23 +5,3%

Kupfer-Future 3,46 3,48 -0,4% -0,02 +22,5%

Der Goldpreis baute die Vortagsgewinne mit dem schwächelnden Dollar weiter aus um 0,8 Prozent auf 1.830 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Die US-Regierung will bis Ende Februar 100 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen. "Zwischen Mitte Dezember und Ende Februar werden wir potenziell 100 Millionen Menschen immunisiert haben", sagte Regierungsberater Moncef Slauoi. Das entspricht rund 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung der USA. Zunächst würden Risikogruppen wie Senioren und medizinisches Personal geimpft, sagte Slauoi.

GELDPOLITIK JAPAN

Ein Ratsmitglied der Bank of Japan hat auf Verbesserungen der Programme zum Kauf von börsennotierten Aktienfonds (ETF) und Immobilienfonds (REIT) gedrängt. Da die lockere Geldpolitik wohl fortgesetzt werde, müsse nach zusätzlichen Wegen gesucht werden, nachhaltig und flexibel weitere ETF und REIT kaufen zu können, ohne Schwierigkeiten zu bekommen.

KONJUNKTUR USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2020 02:00 ET (07:00 GMT)