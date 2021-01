indizes in diesem Artikel KOSPI 2.990,6

1,6% Charts

News

Analysen

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nach der immens wichtigen Stichwahl um zwei Senatsmandate im US-Bundesstaat Georgia hat sich einer der demokratischen Herausforderer zum Sieger erklärt. Er habe die Wahl gegen die republikanische Amtsinhaberin Kelly Loeffler gewonnen, erklärte Raphael Warnock in der Nacht zum Mittwoch. Die Wahlbehörden und die großen US-Fernsehsender riefen noch keinen Sieger aus, da die Kandidaten nach einer Teilauszählung der Stimmen zu dicht beieinander lagen. Auch bei der zweiten Stichwahl zwischen dem republikanischen Senator David Perdue und seinem demokratischen Herausforderer Jon Ossoff stand zunächst kein offizieller Sieger fest. Beide Kandidaten lieferten sich ein enges Rennen. In dem südlichen Bundesstaat wird über die künftige Machtverteilung in Washington entschieden: Es geht darum, ob die Republikanische Partei des scheidenden Präsidenten Donald Trump im Senat in der Mehrheit bleibt oder dort die Demokraten des künftigen Präsidenten Joe Biden die Oberhand erlangen. Da die Demokraten bereits im Repräsentantenhaus - der anderen Kongresskammer - die Mehrheit stellen, hätten sie bei Eroberung der beiden Senatsmandate von Georgia künftig die Kontrolle über den gesamten Kongress. Auf der anderen Seite müssen die Republikaner nur eines ihrer beiden Senatsmandate in Georgia verteidigen, um in der Kammer in der Mehrheit zu bleiben. Die Kontrolle der Demokraten über den gesamten Kongress würde Biden das Regieren erheblich erleichtern. Behalten die Republikaner hingegen die Mehrheit im Senat, können sie politische Vorhaben und Personalentscheidungen des künftigen Präsidenten blockieren. Biden soll Trump am 20. Januar im Weißen Haus ablösen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Ternmine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +60.000 Stellen

zuvor: +307.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

Dezember (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,1

1. Veröff.: 55,3

zuvor: 58,4

16:00 Auftragseingang Industrie November

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.709,75 -0,39%

Nasdaq-100-Indikation 12.664,00 -1,19%

Nikkei-225 27.055,94 -0,38%

Hang-Seng-Index 27.613,92 -0,13%

Kospi 2.968,21 -0,75%

Shanghai-Composite 3.533,15 +0,13%

S&P/ASX 200 6.607,10 -1,12%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit keiner klaren Tendenz zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Damit können anfängliche Gewinne, ausgelöst durch leicht positive Vorgaben der Wall Street, nicht behauptet werden. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor den Ergebnissen der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia. Auch die weiter rasant steigenden Corona-Neuinfektionen, die in der Folge verhängten neuen Beschränkungen und die sich daraus für die Konjunktur ergebenden negativen Auswirkungen belasten weiter. Gegen den Trend geht es für den Kospi in Seoul nach oben, der im Verlauf erstmals über die Marke von 3.000 Punkten gesprungen ist. Wenig Einfluss haben am chinesischen Aktienmarkt leicht schwächere Konjunkturdaten. So hat sich die Geschäftsaktivität bei den chinesischen Dienstleistern im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co ermittelte Einkaufsmanagerindex lag mit 56,3 (November: 57,8) Punkten aber weiterhin deutlich im expansiven Bereich. Der Nikkei-225 setzte seine negative Tendenz fort. Am Donnerstag will Premierminister Yoshihide Suga eine Entscheidung treffen, ob für Tokio und drei benachbarte Präfekturen aufgrund der nach wie vor hohen Zahl an Neuinfektionen der Ausnahmezustand verhängt wird.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von Cal-Maine Foods ging es nach besser als erwarteten Zahlen für das zweite Quartal um 7,8 Prozent auf 40,17 Dollar nach oben. Der Frischei-Hersteller konnte den Umsatz im Berichtszeitraum um 11 Prozent auf 347,3 Millionen Dollar steigern, während die Analysten lediglich mit 333,5 Millionen Dollar gerechnet hatten. Der Nettogewinn stieg auf 12,2 Millionen Dollar bzw. 25 US-Cent je Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 21 Cent vermeldet worden war. Die Analysten hatten hier mit einem Verlust von 8 Cent je Anteilsschein gerechnet. Cal-Maine Foods verwies zur Begründung auf den anhaltenden Trend, im Zuge der Coronavirus-Pandemie Speisen verstärkt zu Hause zuzubereiten.

WALL STREET

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.391,60 0,55 167,71 -0,70

S&P-500 3.726,86 0,71 26,21 -0,78

Nasdaq-Comp. 12.818,96 0,95 120,51 -0,54

Nasdaq-100 12.802,38 0,85 107,71 -0,67

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 994,7 Mio 1,16 Mrd

Gewinner 2.291 913

Verlierer 872 2.254

Unverändert 71 65

Freundlich - Für einen positiven Impuls sorgte ein wider Erwarten klar besser ausgefallener Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Dezember. Gerne dürften Börsianer auch vernommen haben, dass die US-Notenbankerin Loretta Mester erwartet, dass die Zentralbank ihr Wertpapierkaufprogramm von 120 Milliarden Dollar pro Monat über das ganze Jahr fortsetzen könnte, selbst wenn sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder erholen sollte. Klare Gewinner waren Ölaktien, die Auftrieb erhielten von stark steigenden Ölpreisen. Der Subindex der Ölaktien im S&P-500-Index gewann über 4,5 Prozent. Hoffnungsvoll blickten viele Börsianer auf die laufenden Senats-Stichwahlen in Georgia. Mit einem zweifachen Sieg der Demokraten hätte der designierte US-Präsident Joe Biden faktisch eine Mehrheit in beiden Kongress-Häusern. Das dürfte in der Folge zusätzliche staatliche Stimuli bedeuten, wie Biden bereits avisierte. Damit verbunden wären aber mutmaßlich höhere Schulden, weshalb am Markt auch von Sorgen vor höheren Steuern zu hören war. Delta Air Lines gewannen 2,1 Prozent. Amazon baut seine Flotte an Frachtmaschinen aus und hat dazu elf Maschinen von Delta Air Lines und Westjet Airlines erworben. Dass die New Yorker Börse die geplante Verbannung dreier chinesischer Telekom-Unternehmen überraschend fallenließ, trieb die Kurse der US-Hinterlegungsscheine von China Telecom, China Mobile und China Unicom zwischen 8,8 und 11,8 Prozent nach oben. Nach Meinung mancher Marktteilnehmer könnte der Schritt helfen, zur Entspannung des US-chinesischen Verhältnisses beizutragen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,12 0,0 0,12 -108,1

5 Jahre 0,38 2,7 0,35 -154,8

7 Jahre 0,66 2,5 0,64 -158,6

10 Jahre 0,95 3,3 0,92 -149,5

30 Jahre 1,70 4,1 1,66 -136,8

US-Anleihen waren mit der Aussicht auf höhere US-Schulden bei einer Ausweitung des Konjunkturpakets unter einem demokratischen Präsidenten Joe Biden nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite stieg um 3 Basispunkte auf 0,96 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD

EUR/USD 1,2305 +0,1% 1,2297 1,2261 +0,8%

EUR/JPY 126,41 +0,1% 126,32 126,22 +0,3%

EUR/GBP 0,9031 +0,1% 0,9025 0,9032 +1,1%

GBP/USD 1,3626 +0,0% 1,3623 1,3575 -0,4%

USD/JPY 102,74 +0,0% 102,73 102,94 -0,5%

USD/KRW 1085,85 -0,1% 1087,23 1088,36 +0,0%

USD/CNY 6,4565 +0,0% 6,4561 6,4634 -1,1%

USD/CNH 6,4363 -0,0% 6,4376 6,4485 -1,0%

USD/HKD 7,7528 -0,0% 7,7533 7,7526 +0,0%

AUD/USD 0,7782 +0,4% 0,7755 0,7714 +1,0%

NZD/USD 0,7276 +0,4% 0,7249 0,7212 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 35.176,25 +2,5% 34.330,49 30.895,00 +21,1%

Der Dollar schwächelte weiter, der Dollar-Index gab 0,4 Prozent ab. Ein Sieg der Demokraten wäre laut Händlern für den Greenback wegen potenziell höherer Staatsausgaben ein Belastungsfaktor, hieß es. Daneben sei der Dollar als sicherer Hafen nach den guten Einkaufsmanagerdaten links liegen gelassen worden, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,02 49,93 +0,2% 0,09 +3,1%

Brent/ICE 53,88 53,60 +0,5% 0,28 +4,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 01:36 ET (06:36 GMT)