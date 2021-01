Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Schon an seinem ersten Amtstag hat der neue US-Präsident Joe Biden auf das Tempo gedrückt und seine radikale Abkehr vom Kurs des Amtsvorgängers Donald Trump eingeleitet. Kurz nach seinem Einzug ins Weiße Haus setzte Biden am Mittwoch mehrere Maßnahmen in Kraft, darunter die Rückkehr der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen, die Aufhebung der Einreiseverbote für Menschen aus mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern und den Stopp des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko.

Biden versprach: "Wir werden den Klimawandel auf eine Weise bekämpfen, wie wir es bislang noch nicht gemacht haben." Trump hatte hingegen die von Menschen verursachte Erderwärmung angezweifelt und sein Land aus dem Pariser Abkommen von 2015 hinausgeführt. Der Wiedereinstieg der USA tritt 30 Tage nach Eingang des entsprechenden Biden-Schreibens bei der UNO in Kraft. Der neue US-Präsident will darauf hinarbeiten, dass die USA bis spätestens 2050 klimaneutral wirtschaften.

Biden zeichnete im Oval Office noch andere Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ab. Er suspendierte Ölbohrungen in einem Naturschutzgebiet im Bundesstaat Alaska und blockierte den Weiterbau der Ölpipeline Keystone XL aus Kanada. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der die Pipeline befürwortet, reagierte allerdings "enttäuscht" auf Bidens Schritt. Zugleich kündigte Trudeau aber an, dass er mit dem neuen Präsidenten beim Kampf gegen die Umweltverschmutzung und den Klimawandel zusammenarbeiten wolle.

Biden machte auch den von Trump eingeleiteten Ausstieg der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rückgängig. Bereits am Donnerstag soll der prominente Virologe Anthony Fauci als US-Vertreter an einer WHO-Sitzung teilnehmen. Trump hatte der Organisation im Streit um den Umgang mit der Corona-Pandemie den Rücken gekehrt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:10 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar

PROGNOSE: 10,5

zuvor: 9,1

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 925.000

zuvor: 965.000

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -1,8% gg Vm

zuvor: +6,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.861,75 +0,37%

Nasdaq-100-Indikation 13.368,50 +0,49%

Nikkei-225 28.756,86 +0,82%

Hang-Seng-Index 29.837,56 -0,42%

Kospi 3.160,84 +1,49%

Shanghai-Composite 3.619,29 +1,01%

S&P/ASX 200 6.823,70 +0,79%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren auch am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Anleger setzten auf weitere Wirtschaftsstimuli in den USA unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden, heißt es aus dem Handel. Und von einer Erholung der US-Wirtschaft würden auch die exportorientierten asiatischen Volkswirtschaften profitieren. Die US-Börsen hatten am Mittwoch, dem Tag der Amtseinführung Bidens, kräftig zugelegt und neue Rekordstände verzeichnet. Ermutigende Signale kommen von Daten zu den japanischen Exporten, die im Dezember auf Jahressicht wider Erwarten gestiegen sind. Das Wachstum verdankt sich vor allem den Exporten nach China und in andere asiatische Länder. Unbeeindruckt zeigen sich die Börsen der Region vom Ergebnis der Zinssitzung der japanischen Notenbank (BoJ). Diese hat ihren geldpolitischen Kurs erwartungsgemäß ebenso bestätigt wie ihre pessimistische Wachstumsprognose für das im März endende Fiskaljahr. Unter den Einzelwerten steigen Dentsu Group in Tokio mit der Hoffnung auf eine Restrukturierung um 4,6 Prozent. Das Unternehmen erwägt den Verkauf seiner Zentrale in Tokio. In Hongkong verbessern sich BYD um 5,5 Prozent. Die Kapitalerhöhung des chinesischen Autoherstellers war mehrfach überzeichnet, wie das Wall Street Journal berichtet, dem Investoren Einblick in die entsprechenden Unterlagen gewährten. LG Electronics springen in Seoul um fast 10 Prozent nach oben auf 23.300 Won. Die Analysten von Daiwa sind zuversichtlich, dass LG mit den Viertquartalszahlen die Erwartungen des Marktes schlagen wird. LG ELectronics machen einen Satz um 11,4 Prozent. Hier sorgt für Kursfantasie, dass sich das Unternehmen möglicherweise von seinem Verluste machenden Smartphone-Geschäft trennt.

US-NACHBÖRSE

Quartalszahlen unter anderem von Aluminiumkonzern Alcoa und der Fluggesellschaft United Airlines haben den nachbörslichen Handel am Mittwoch bestimmt. Alcoa hat im vierten Quartal dank höherer Aluminiumpreise seinen Verlust verringert und besser abgeschnitten als erwartet. Das Unternehmen warnte aber, dass sich die Ertragslage wieder verschlechtern könnte, falls sich seine Absatzmärkte nicht erholten. Die Alcoa-Aktien gaben um 2,8 Prozent nach. United Airlines fielen um 2,7 Prozent. Die Fluggesellschaft hat im vierten Quartal einen Milliardenverlust eingefahren und rechnet mit einer weiterhin schwachen Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie. Kinder Morgan stiegen um 3,1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben hatte. Boeing zeigten sich 0,5 Prozent höher. Das Unternehmen hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag über weitere 15 Tankflugzeuge des Typs KC-46A erhalten. Der Auftrag hat ein Volumen von 2,1 Milliarden Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.188,38 0,83 257,86 1,90

S&P-500 3.851,85 1,39 52,94 2,55

Nasdaq-Comp. 13.457,25 1,97 260,07 4,41

Nasdaq-100 13.296,45 2,31 299,91 3,17

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,99 Mrd 1,07 Mrd

Gewinner 2.006 1.979

Verlierer 1.145 1.194

Unverändert 95 81

Fest - Die Wall Street hat mit der Vereidigung des US-Präsidenten Joe Biden neue Bestmarken markiert. Positiv werteten Börsianer, dass es während der Zeremonie nicht zu den befürchteten Gewaltausbrüchen gekommen war. Nasdaq-Composite und S&P-500 markierten Allzeithochs. Das billionenschwere Konjunkturpaket Bidens habe zusätzlich gestützt, hieß es. Aber die Politik spielte nur eine untergeordnete Rolle, denn die weiter Fahrt aufnehmende Berichtssaison bestimmte die Stimmung ganz entscheidend. Hier erfreute Netflix die Anleger, die Aktie schoss um 16,9 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hatte sich erneut als Nutznießer der Pandemie erwiesen und erstmals die Marke von 200 Millionen Abonnenten geknackt. Im Schlepptau stiegen Disney und Amazon um 0,8 bzw. 4,6 Prozent. Morgan Stanley hat Einnahmen und Gewinn deutlich über Markterwartung vorgelegt. Die Aktie drehte nach anfänglichen Aufschlägen 0,2 Prozent ins Minus. Nach schwachem Ergebnisausweis büßten Bank of New York Mellon 7,3 Prozent ein. Procter & Gamble fielen um 1,3 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hatte mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Allerdings warnte die Gesellschaft vor einem möglichen Abschwung angesichts der Coronakrise. Unitedhealth verloren 0,4 Prozent. Der Gesundheitsdienstleister hatte mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Ebay verloren 1,4 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es "strategische Optionen" für seine Korea-Tochter prüfe.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 -1,2 0,14 -107,7

5 Jahre 0,44 -0,5 0,45 -148,2

7 Jahre 0,76 -1,7 0,78 -148,7

10 Jahre 1,09 -0,7 1,09 -135,8

30 Jahre 1,83 -1,0 1,84 -124,0

Trotz des positiven Aktienumfelds legten die Rentennotierungen leicht zu. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 0,7 Basispunkte auf 1,09 Prozent. Investoren hielten indes an inflationsgeschützten Anleihen fest. Dies wurde als ein Zeichen gewertet, dass Anleger darauf vertrauten, die Federal Reserve werde die Zinssätze konstant halten, auch wenn die Wirtschaft an Fahrt gewinne. Die Rendite 10-jähriger inflationsindexierter Anleihen sank auf minus 1,047 nach zuletzt minus 1,032 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2132 +0,2% 1,2109 1,2155 -0,7%

EUR/JPY 125,44 +0,0% 125,41 126,15 -0,5%

EUR/GBP 0,8851 -0,2% 0,8868 0,8895 -0,9%

GBP/USD 1,3708 +0,4% 1,3654 1,3667 +0,2%

USD/JPY 103,39 -0,2% 103,56 103,79 +0,2%

USD/KRW 1098,96 +0,1% 1097,38 1099,83 +1,2%

USD/CNY 6,4596 -0,1% 6,4665 6,4657 -1,0%

USD/CNH 6,4593 -0,1% 6,4640 6,4658 -0,7%

USD/HKD 7,7517 -0,0% 7,7517 7,7518 -0,0%

AUD/USD 0,7771 +0,3% 0,7747 0,7739 +0,9%

NZD/USD 0,7207 +0,5% 0,7172 0,7145 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 34.643,00 -1,0% 35.006,00 35.665,75 +19,3%

