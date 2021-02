Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In China, Hongkong (Frühlingsfest), Japan (Tag der Reichsgründung)und Südkorea (Neujahrsfest) bleiben die Börsen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Mit schockierenden Videoaufnahmen, einem emotionalen Plädoyer der Ankläger und einer aggressiven Verteidigung hat der historische zweite Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump begonnen. Die Ankläger der Demokraten führten am Dienstag zum Prozessauftakt im Senat Videobilder vor, die die große Brutalität von Trump-Anhängern bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar zeigen. Zum Abschluss des ersten Verhandlungstags stuften die Senatoren den Prozess mehrheitlich als verfassungskonform ein.

Die Demokraten machen Trump für die Kapitol-Erstürmung mit fünf Toten verantwortlich und haben deswegen ein Amtsenthebungsverfahren wegen Anstiftung zum Aufruhr eingeleitet. Am ersten Prozesstag ging es um die verfassungsrechtliche Frage, ob der Senat Trump überhaupt den Prozess machen kann. Trumps Anwälte argumentieren, das Verfahren sei verfassungswidrig: Der Senat könne nur über amtierende, nicht aber über frühere Präsidenten urteilen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj

Realeinkommen Januar

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.924,00 +0,19%

Nasdaq-100-Indikation 13.748,00 +0,34%

Nikkei-225 29.562,93 +0,19%

Hang-Seng-Index 30.010,45 +1,81%

Kospi 3.100,58 +0,52%

Shanghai-Composite 3.661,14 +1,60%

S&P/ASX 200 6.856,90 +0,52%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Für Bewegung sorgt vor allem die Berichtssaison. Am kräftigsten aufwärts geht es an den chinesischen Börsen. Gestützt wird der HSI in Hongkong von Technologiewerten. Tencent rücken 3,1 Prozent vor. Hintergrund sind Medienberichte wonach der Technologie-Konzern sein Spiele-Geschäft umstrukturieren will. Geely Automobile gewinnen 1,2 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Vortag von einem Anstieg bei den Verkaufszahlen im Januar profitiert hatte. In Tokio knicken Japan Tobacco um 7,5 Prozent ein, nach dem das Unternehmen für 2021 einen Rückgang des Nettogewinns und eine Dividendenkürzung prognostiziert hat. Nexon fallen um 6,6 Prozent. Der Entwickler von Computerspielen hat für das erste Quartal einen Gewinneinbruch angekündigt. Toyota Motor rücken nach Vorlage von Geschäftszahlen um 2,3 Prozent vor. Honda hatte am Vortag bereits nach Handelsschluss Einblicke in die Geschäftszahlen gewährt. Die Aktie legt um 5,3 Prozent zu. In Seoul geht es für Kakoa um 5,8 Prozent aufwärts, nach soliden Geschäftszahlen für das vierte Quartal. Kia Motors erholen sich von dem kräftigen Einbruch der vergangenen Tage mit einem Plus von 2,1 Prozent. Die Börse in Sydney wurde von Technologiewerten gestützt. Megaport gewannen 7,3 Prozent nach einem guten Trading-Update. Zip Co. sprangen 12 Prozent nach oben. Hintergrund waren Medienberichte, wonach das Unternehmen eine Börsennotierung in den USA in Betracht zieht. Die Aktie der Hochtief-Tochter Cimic brach um 17 Prozent ein. Der Baukonzern hat im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Umsatz ging dagegen um mehr als ein Fünftel zurück und der operative Cashflow schmolz fast komplett weg.

US-NACHBÖRSE

Twitter stiegen um 3,5 Prozent. Der Kurzbotschaftendienst hat das zweite Mal in seiner Unternehmensgeschichte ein Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar abgeschlossen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer erhöhte sich um 27 Prozent auf 192 Millionen, was etwas unter den Analysten-Erwartungen lag. Lyft machten einen Sprung um 11,8 Prozent. Der Fahrdienstvermittler hatte im vierten Quartal coronabedingt zwar einen deutlichen Umsatzrückgang zum Vorjahr vermeldet, der jedoch die Markterwartungen etwas übertroffen hat. Zudem verbesserten sich die Umsätze gegenüber dem Vorquartal deutlich. Cisco fielen um 5,4 Prozent. Der Technologiekonzern hat im zweiten Geschäftsquartal zwar die Markterwartungen übertroffen, doch blieben die Umsätze in bestimmten Segmenten hinten den Erwartungen zurück. Mattel stiegen um 2,1 Prozent. Der Spielzeug-Hersteller blickt auf ein gutes Schlussquartal zurück, in dem die Markterwartungen wurden. Yelp rückten 4,4 Prozent vor. Die E-Commerce-Plattform hat im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet und die Erwartungen übertroffen. Match Group verbesserten sich um 2,4 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, das südkoreanische Soziale-Medien-Unternehmen Hyperconnect für 1,725 Milliarden Dollar zu übernehmen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.375,83 -0,03 -9,93 2,51

S&P-500 3.911,23 -0,11 -4,36 4,13

Nasdaq-Comp. 14.007,70 0,14 20,06 8,69

Nasdaq-100 13.687,09 -0,06 -7,94 6,20

danach:

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 892 Mio 970 Mio

Gewinner 1.854 2.353

Verlierer 1.373 861

Unverändert 89 94

Behauptet - Nach der jüngsten Rekordjagd kam es zu einer Verschnaufpause. Nach unten ging es bei den Indizes angesichts der guten Stimmung dennoch kaum. Die Laune der Anleger wurde weiter hoch gehalten von der Erwartung eines billionenschweres Hilfspakets der Regierung von Joe Biden. Auch die laufende Impfkampagne und sinkende Covid-19-Infektionsraten wurden als positive Faktoren genannt. Hinzu kommt die bislang sehr gut verlaufende Quartalsberichtssaison. Das Spezialchemieunternehmen Dupont de Nemours steigerte in seinem vierten Quartal das Ergebnis stärker als erwartet. Der Kurs gab dennoch um 3,0 Prozent nach. Beobachter verwiesen darauf, dass sich die Aktie seit dem Märztief bereits verdreifachte. Auch bei Take-Two Interactive Software (minus 6,1 Prozent) wurden gute Quartalszahlen zu Gewinnmitnahmen genutzt. Für die Unternehmen der Branche hingen die Messlatten inzwischen extrem hoch, hieß es außerdem. Weiter im fast freien Fall waren die jüngst noch von Privatanlegern im Streit mit auf Kursverluste setzenden Hedgefonds massiv nach oben getriebenen Aktien von Gamestop und AMC Entertainment. Sie sackten um weitere 16,2 bzw. 11 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 2,0 0,11 0,8

5 Jahre 0,47 -0,2 0,48 11,3

7 Jahre 0,81 -1,4 0,83 16,3

10 Jahre 1,15 -1,3 1,17 23,6

30 Jahre 1,95 -0,6 1,95 30,1

US-Anleihen zeigten sich leicht befestigt. Teilnehmer sprachen aber nur von einer kleinen Gegenbewegung und rechnen längerfristig mit steigenden Renditen wegen der zunehmenden Inflationserwartungen als Folge des Stimulusprogramms.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:05 % YTD

EUR/USD 1,2124 +0,1% 1,2118 1,2080 -0,7%

EUR/JPY 126,79 +0,1% 126,72 126,63 n.def.

EUR/GBP 0,8773 +0,0% 0,8772 0,8768 -1,8%

GBP/USD 1,3820 +0,0% 1,3815 1,3776 +1,1%

USD/JPY 104,58 +0,0% 104,57 104,82 +1,3%

USD/KRW 1107,39 -0,3% 1110,99 1116,64 +2,0%

USD/CNY 6,4381 +0,0% 6,4353 6,4493 -1,4%

USD/CNH 6,4279 +0,1% 6,4205 6,4434 -1,2%

USD/HKD 7,7525 +0,0% 7,7519 7,7520 0%

AUD/USD 0,7740 +0,0% 0,7738 0,7715 +0,5%

NZD/USD 0,7231 -0,1% 0,7236 0,7238 n.def.

Bitcoin

BTC/USD 46.570,50 -0,7% 46.898,25 47.979,25 +60,3%

Der Dollar fiel deutlich zurück, der Dollar-Index gab um 0,5 Prozent nach. Der Greenback litt unter der für länger locker erwarteten US- Geldpolitik , zuletzt bestärkt durch den schwachen US-Arbeitsmarktbericht und steigende Inflationserwartungen mit dem riesigen staatlichen Stimuluspaket vor Augen. Weiter nicht zu bremsen war der Bitcoin. Nach einem bereits massiven Anstieg am Vortag von rund 13 Prozent legte er zwischenzeitlich um weitere knapp 20 Prozent auf im Hoch über 48.000 Dollar zu. Im späten US-Handel betrug das Plus noch 5,9 Prozent. Auslöser für den jüngsten Kursschub war, dass Tesla die Digitalwährung in Zukunft als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren will.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,25 58,36 -0,2% -0,11 +19,8%

Brent/ICE 61,01 61,09 -0,1% -0,08 +17,9%

Am Ölmarkt stiegen die Preise bereits den siebten Tag in Folge im Vorfeld neuer Daten zu den Öllagerbeständen in den USA.

