Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: An den Börsen in Hongkong, China ruht das Geschäft wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. In den USA ruht das Geschäft wegen des Presidents' Day.

DIENSTAG: In China wird wegen der Neujahrsfeierlichkeiten weiter nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Impeachment-Prozess wegen der Kapitol-Erstürmung gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ist wie erwartet ohne einen Schuldspruch beendet worden. Zwar stimmte am Samstag im Senat eine klare Mehrheit von 57 zu 43 Senatoren für eine Verurteilung wegen "Anstiftung zum Aufruhr". Die für einen Schuldspruch notwendige Zweidrittelmehrheit wurde aber deutlich verfehlt. Mehrere führende US-Demokraten kritisierten daraufhin das Abstimmungsverhalten der republikanischen Senatoren scharf. Trump machte umgehend deutlich, politisch aktiv bleiben zu wollen.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.951,50 +0,30%

Nasdaq-100-Indikation 13.851,00 +0,20%

Nikkei-225 30.084,15 +1,91%

Hang-Seng-Index Feiertag

Kospi 3.147,00 +1,50%

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 6.868,90 +0,91%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Die Akteure setzen weiter auf die neue US-Regierung unter Joe Biden und ein Billionen-Dollar-Maßnahmenpaket für die US-Wirtschaft. Für gute Laune sorgt daneben, dass die Corona-Pandemie - gemessen an den Fallzahlen - weiter abzuebben scheint. Unternemensseitig spielen überwiegend gut ausfallende Unternehmensergebnisse den Optimisten an der Börse in die Hände. Zu den Unternehmen in Japan, die ihren Gewinnausblick angehoben haben, weil sie sich nach der Pandemie-Krise kräftig erholen, gehört Olympus. Die Aktie schießt um fast 12 Prozent nach oben. Dai-ichi Life (+3,5%) hat den Ausblick ebenfalls angehoben dank eines lukrativen Anteilsverkaufs an Janus Henderson Group. In Seoul gewinnt das Indexschwergewicht Samsung Electronics 3,6 Prozent. Die Aktie von Samsung Heavy Industries steigt um 3,4 Prozent, befeuert von einem neuen Auftrag für den Schiffbauer. SK Innovation (-4,4%) fallen dagegen zurück, nachdem ein US-Gericht vergangenen Woche in einem Streit um gestohlene Geschäftsgeheimnisse gegen SK und für den Batteriehersteller LG Chem (+3,3%) geurteilt hat. Tagesgewinner im australischen Leitindex waren Nearmap (+19%). Der Experte für Luftbildtechnologie und Standortdaten hatte mit der Vorlage seiner Halbjahresergebnisse Vorwürfe eines sogenannten Shortsellers entkräftet.

US-NACHBÖRSE

Nach der Vorlage der Erstquartalszahlen wurde der Kurs von FOrward Industries um über 60 Prozent nach oben katapultiert auf 6,77 Dollar. Im regulären Handel war er bereits um 7 Prozent gestiegen. Das Unternehmen, das sich als Anbieter von Lösungen aus einer Hand für das gesamte Spektrum von Hardware- und Software-Produktdesign und -Entwicklungsdienstleistungen bezeichnet, hatte nach einem Verlust im Vorjahr einen Gewinn von 1,2 Millionen Dollar erzielt und den Umsatz um 15,5 Prozent auf 9,7 Millionen gesteigert bei einer auf 23,3 von 20,5 Prozent erhöhten Gewinnmarge.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.458,40 0,09 27,70 2,78

S&P-500 3.934,83 0,47 18,45 4,76

Nasdaq-Comp. 14.095,47 0,50 69,70 9,37

Nasdaq-100 13.807,70 0,53 73,35 7,13

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,83 Mrd 1,01 Mrd

Gewinner 1.782 1.477

Verlierer 1.449 1.763

unverändert 89 76

Etwas fester - Die drei Leitindizes schlossen mit Allzeithochs. Unternehmensseitig stand Disney im Fokus mit besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Für die zuletzt schon gut gelaufenen Aktie ging es dennoch um 1,5 Prozent nach unten. Expedia (-2,3%) hat wie zu befürchten auch in seinem vierten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie hart zu spüren bekommen. Kursmäßig besser sah es bei Moderna (+0,2 Prozent) aus. Der Pharmahersteller Paypal zogen um 4,7 Prozent an. Unternehmenschef Dan Schulman erwartet für den Bezahldienstleister bis 2025 eine annähernde Verdopplung der aktiven Konten. General Electric gewannen 1,9 Prozent. Die Luftfahrt-Leasing-Sparte des Konzerns will in diesem Jahr 100 Maschinen von Boeing und anderen Herstellern erwerben. Boeing gewannen 0,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,11 -0,8 0,11 -1,2

5 Jahre 0,48 1,5 0,47 12,1

7 Jahre 0,85 3,5 0,81 19,6

10 Jahre 1,21 4,1 1,16 28,8

30 Jahre 2,01 5,6 1,95 36,2

Die Anleihekurse gaben nach, die Renditen zogen also an. Schon länger bewegen die steigenden Teuerungsprognosen die Renditen nach oben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:47 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2137 +0,1% 1,2124 1,2125 -0,6%

EUR/JPY 127,60 +0,2% 127,29 127,17 +1,2%

EUR/GBP 0,8737 -0,1% 0,8749 0,8788 -2,2%

GBP/USD 1,3892 +0,3% 1,3857 1,3797 +1,6%

USD/JPY 105,13 +0,1% 104,98 104,89 +1,8%

USD/KRW 1104,37 +0,1% 1104,37 1104,09 +1,7%

USD/CNY 6,4582 0% 6,4582 6,4582 -1,1%

USD/CNH 6,4047 -0,3% 6,4213 6,4328 -1,5%

USD/HKD 7,7526 -0,0% 7,7530 7,7531 0%

AUD/USD 0,7783 +0,3% 0,7762 0,7744 +1,1%

NZD/USD 0,7240 +0,4% 0,7212 0,7215 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 46.925,25 -4,5% 49.119,75 47.387,50 +61,5%

Der Dollar zeigte sich nahezu unverändert. Auch beim Bitcoin kehrte nach den jüngsten spektakulären Rekorden zunächst etwas Ruhe ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,80 59,47 +2,2% 1,33 +25,0%

Brent/ICE 63,58 62,43 +1,8% 1,15 +22,9%

Am Ölmarkt ging es nach den Verlusten am Vortag bereits wieder nach oben. Ein Treiber war, dass laut einem Medienbericht Rebellen im Jemen den internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien mit Drohnen attackiert haben. Teilnehmer führten die Stärke der Preise aber auch auf das geplante Stimuluspaket der US-Regierung zurück.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.818,60 1.824,00 -0,3% -5,40 -4,2%

Silber (Spot) 27,41 27,35 +0,2% +0,06 +3,9%

Platin (Spot) 1.281,30 1.252,00 +2,3% +29,30 +19,7%

Kupfer-Future 3,83 3,79 +1,0% +0,04 +8,7%

Der Goldpreis gab je Feinunze rund 5 Dollar ab auf 1.821. Gedrückt wurde das Edelmetall durch die steigenden Renditen, die das zinslose Gold weniger attraktiv machen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

BITCOIN

Twitter-Chef Jack Dorsey und Rap-Mogul Jay-Z wollen gemeinsam einen Bitcoin-Fonds schaffen, um das Krypto-Geld zur "Währung des Internets" zu machen. "Jay-Z und ich werden 500 Bitcoin an eine neue Stiftung namens Btrust spenden", teilte Dorsey mit. Zunächst sollten dadurch Bitcoin-Entwicklerteams in Afrika und Indien unterstützt werden. 500 Bitcoin sind derzeit rund 20 Millionen Euro wert.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im Zeitraum von Oktober bis Dezember dank der Erholung sowohl der Binnennachfrage als auch der Exporte das zweite Quartal in Folge gewachsen. Das BIP legte um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. Ökonomen hatten 2,3 Prozent prognostiziert.

POLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat sich anlässlich des Jahrestags eines der schlimmsten Schulmassaker in der US-Geschichte für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen.

COCA-COLA AMATIL

Der Cola-Abfüller Coca-Cola European Partners muss für die Übernahme seines australischen Pendants tiefer in die Tasche greifen und hat das Angebot erhöht. Grund ist ein verbesserter Ausblick für Australien und Neuseeland seit Bekanntgabe der ursprünglichen Offerte. Coca-Cola European Partners bietet nun 13,50 (bisher: 12,75) australische Dollar für diejenigen Amatil-Aktien, die von unabhängigen Aktionären gehalten werden.

NISSAN/APPLE

Nissan hat in den vergangenen Monaten einem Zeitungsbericht zufolge kurzzeitig Gespräche mit Apple über ein autonomes Fahrzeug geführt. Wie die Financial Times unter Berufung auf nicht genannte Quellen mitteilte, haben die Gespräche aber nie die höchste Management-Ebene erreicht. Aktuell fänden keine Gespräche mehr statt.

VIVENDI / UNIVERSAL MUSIC

Vivendi will bis zum Jahresende seine US-Tochter Universal Music Group (UMG) an die Börse bringen. UMG ist neben Sony Music und Warner Music eines der drei größten Musiklabels der Welt und soll künftig an der Börse in Amsterdam gehandelt werden. Vivendi rechnet mit mindestens 30 Milliarden Euro für seine in Kalifornien ansässige Tochter.

