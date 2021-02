Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan findet wegen des Feiertags Geburtstag des Kaisers kein Handel statt. In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Vaterlandsverteidigers geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index der Frühindikatoren Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.894,25 -0,21%

Nasdaq-100-Indikation 13.521,50 -0,38%

Nikkei-225 30.226,89 +0,70%

Hang-Seng-Index 30.571,72 -0,24%

Kospi 3.084,60 -0,74%

Shanghai-Composite 3.685,88 -0,28%

S&P/ASX 200 6.780,90 -0,19%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Märkte bewegen sich weiter im Spannungsfeld zwischen der Belastung durch steigende Renditen und der Hoffnung, die durch staatliche Mehrausgaben und die weltweit lockere Geldpolitik geschürt wird. Der Blick richtet sich weiter auf die Impfkampagnen und sinkende Neuinfiziertenzahlen.Am japanischen Markt geht es mit dem Nikkei-225 um 0,8 Prozent nach oben. esucht sind Finanz- und Eisenbahnwerte. Minimale Abschläge verzeichnet der Markt in Schanghai. Als Belastungsfaktor machen Teilnehmer aus, dass Peking nach dem Neujahrsfest die Geldpolitik gestrafft hat. KGI Securities geht davon aus, dass dies die Kursgewinne in der kommenden Zeit an den Märkten in Schanghai und Hongkong begrenzen dürfte. Dennoch setzt der Markt in Hongkong die seit Monatsanfang laufende Rally fort, der HSI legt 0,5 Prozent zu. Am koreanischen Markt hat der Index noch Eröffnungsgewinnen ins Minus gedreht. Xiaomi liegen nach kräftigen Aufschlägen am Freitag nun 2,6 Prozent im Minus. Die Fantasie um ein Automobil-Projekt des Unternehmens ist mit einem Dementi des Unternehmens verflogen. Die Rohstoff-Rally hält weiter an und treibt vor allem Kupferwerte.

US-NACHBÖRSE

In einem wie üblich freitäglich ruhigen Nachbörsengeschäft hat die Aktie von Applied Materials die kräftigen Gewinne aus dem Geschäft tagsüber verteidigt. Der Hersteller von Anlagen zur Halbleiterfertigung hatte mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal die Markterwartungen übertroffen. Nach Aufschlägen von über 5 Prozent ging es auf Nasdaq.com um weitere 0,4 Prozent auf 119,90 Dollar nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.494,13 0,00 0,79 2,90

S&P-500 3.906,74 -0,18 -7,23 4,01

Nasdaq-Comp. 13.874,46 0,07 9,11 7,65

Nasdaq-100 13.580,78 -0,42 -56,74 5,37

danach:

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 941 Mio

Gewinner 2.133 1.046

Verlierer 1.082 2.174

Unverändert 96 91

Wenig verändert - Nach einem deutlicheren Plus mit einem neuen Dow-Rekord erlahmte die Dynamik im Verlauf. Zuletzt hatten Sorgen über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, die hohe Bewertung von Technologieaktien und steigende Anleihe-Renditen die Stimmung etwas belastet. Die Blicke der Anleger richteten sich daher weiter auf die Anleihemärkte, wo die Renditen erneut deutlich anzogen. Mit höheren Renditen gewinnen Anleihen zu Aktien relativ an Attraktivität. Uber (-1%) musste vor dem obersten Gericht Großbritanniens eine Niederlage in einem Verfahren über den Status seiner Mitarbeiter hinnehmen. IBM (-1,4%) prüft den Verkauf seiner Datenanalyse-Software Watson Health. Applied Materials sprangen um 5,3 Prozent nach oben, nachdem der Halbleiterzulieferer mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal die Markterwartungen übertroffen hatte. Deere (+9,9%) hat im ersten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert und erwartet ein starkes Gewinnwachstum 2021. Johnson & Johnson gaben trotz der Notfallzulassung eines Corona-Impfstoffs bei der WHO um rund 1 Prozent nach. Facebook (-2,9%) hat zwar Maßnahmen gegen das unerlaubte Sammeln sensibler Nutzerdaten ergriffen, sollte aber noch weitergehende Schritte einleiten, so die Forderung der New Yorker Finanzaufsicht. Baidu machten einen Satz um 14 Prozent. HSBC sprach bei der "chinesischen Google" von Neubewertungspotenzial.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,10 -0,0 0,10 -1,6

5 Jahre 0,58 2,6 0,55 21,7

7 Jahre 0,97 3,2 0,94 32,5

10 Jahre 1,34 4,0 1,30 41,9

30 Jahre 2,13 5,1 2,08 48,6

Die Renditen zogen mit der Erwartung einer steigenden Inflation erneut deutlich an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:21 % YTD

EUR/USD 1,2121 -0,0% 1,2123 1,2104 -0,8%

EUR/JPY 128,07 +0,1% 127,89 127,84 +1,6%

EUR/GBP 0,8648 -0,0% 0,8649 0,8659 -3,2%

GBP/USD 1,4017 +0,0% 1,4015 1,3978 +2,5%

USD/JPY 105,65 +0,1% 105,51 105,62 +2,3%

USD/KRW 1105,00 -0,2% 1105,00 1106,71 +1,8%

USD/CNY 6,4577 -0,5% 6,4577 6,4641 -1,1%

USD/CNH 6,4624 +0,2% 6,4509 6,4539 -0,6%

USD/HKD 7,7531 -0,0% 7,7533 7,7530 +0,0%

AUD/USD 0,7880 +0,1% 0,7871 0,7795 +2,3%

NZD/USD 0,7314 +0,3% 0,7296 0,7237 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 56.026,29 -2,4% 57.390,50 51.716,50 +92,9%

Der Euro setzte die Aufwärtsbewegung des Vortags fort, unterstützt von teils deutlich besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten aus Europa. Die Rally des Bitcoin ging weiter. Erstmals übersprang er die Marke von 55.000 Dollar; zugleich beläuft sich die Marktkapitalisierung nun auf insgesamt eine Billion Dollar. Das neue Rekordhoch liegt nun bei knapp 58.000 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,05 59,24 +1,4% 0,81 +23,5%

Brent/ICE 63,85 62,91 +1,5% 0,94 +23,4%

Die Ölpreise gaben deutlich nach, nachdem sie zuletzt aufgrund des strengen Winterwetters in Teilen der USA deutlich gestiegen waren. Es werde erwartet, dass sich die Wetterbedingungen in den kommenden Tagen verbesserten und die teils ausgefallene Produktion wieder aufgenommen werden könne, so die Begründung im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,63 1.784,00 +0,3% +5,63 -5,7%

Silber (Spot) 27,52 27,28 +0,9% +0,24 +4,3%

Platin (Spot) 1.289,60 1.279,03 +0,8% +10,58 +20,5%

Kupfer-Future 4,18 4,07 +2,6% +0,10 +18,7%

Der Goldpreis legte leicht zu, gestützt auch vom leichteren Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

*Taiwan BIP 4Q revidiert +5,09% gg Vorjahr (vorläufig: +4,94%)

*Taiwan BIP 4Q revidiert +1,43% gg Vorquartal (vorläufig: +1,89%)

CORONA-PANDEMIE

G7

Die G7-Staaten wollen ein neues Kapitel in der internationalen Zusammenarbeit aufschlagen. 2021 soll ein "Wendepunkt für den Multilateralismus" werden.

IRAN - ATOMABKOMMEN

Die iranische Führung hat im Streit um das internationale Atomabkommen nach eigenen Angaben konstruktive Gespräche mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) geführt.

ISRAEL / ÄGYPTEN

haben den Bau einer neuen Gas-Pipeline vereinbart.

USA - KÄLTEWELLE

Nach dem historischen Wintereinbruch im US-Bundesstaat Texas sind tausende Haushalte wieder an die vorübergehend unterbrochene Strom- und Trinkwasserversorgung angeschlossen worden.

USA - AUßENPOLITIK

US-Präsident Joe Biden hat für eine stärkere Kooperation und wieder mehr gegenseitiges Vertrauen mit den Europäern aufgerufen. "Amerika ist zurück. Das transatlantische Bündnis ist zurück", sagte Biden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Wir müssen mit unseren Bündnispartnern im Gleichschritt zusammenarbeiten."

BOEING

Nach dem Brand eines Triebwerks in einer Passagiermaschine der Fluglinie United Airlines hat der Hersteller Boeing Fluggesellschaften weltweit aufgefordert ihre Boeing-777-Maschinen mit dem gleichen Triebwerksmodell am Boden zu lassen.

FACEBOOK

Die Konfrontation zwischen der australischen Regierung und Facebook hat sich weiter verschärft. Die Regierung in Canberra kündigte am Sonntag an, dass sie keine Anzeigen mehr auf Facebook schalten wird. Auslöser des Streits ist ein geplantes Gesetz zur Regulierung des digitalen Nachrichtenmarkts. Die Regierung will mit dem Gesetz den US-Internetgiganten Facebook und Google vorschreiben, den traditionellen australischen Medienhäusern Nutzungsgebühren für die Verbreitung von deren journalistischen Inhalten zu zahlen.

