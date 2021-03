Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Joe Biden hat an seinem 50. Tag im Amt einen großen politischen Erfolg erzielt: Der Kongress verabschiedete das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket. Der Präsident will das Gesetz mit dem Namen "Amerikanischer Rettungsplan" am Freitag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Mit dem gewaltigen Rettungspaket will Biden den Kampf gegen die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen verstärken und in Not geratenen Bürgern und Unternehmen helfen. Vorgesehen sind unter anderem Schecks über 1.400 Dollar für Millionen Bürger, was mit insgesamt mehr als 400 Milliarden Dollar zu Buche schlagen wird. Am Sonntag auslaufende zusätzliche Arbeitslosenhilfen in Höhe von wöchentlich 300 Dollar sollen bis September verlängert werden. Außerdem werden Steuernachlässe für Familien mit Kindern und Geringverdiener ausgeweitet. Vorgesehen sind zudem Milliarden für Corona-Impfungen und Corona-Tests, eine sichere Wiederöffnung von Schulen sowie für in die Krise geratene Betriebe. Städte und Bundesstaaten sollen 350 Milliarden Dollar erhalten, damit sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie schultern können.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 725.000

zuvor: 745.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.919,75 +0,26%

Nasdaq-100-Indikation 12.873,50 +0,68%

Nikkei-225 29.211,64 +0,60%

Hang-Seng-Index 29.246,11 +1,17%

Kospi 3.013,70 +1,88%

Shanghai-Composite 3.420,23 +1,86%

S&P/ASX 200 6.713,90 -0,00%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Die nach dem jüngsten Höhenflug weiter sinkenden Renditen insbesondere am US-Anleihemarkt, sorgen für Kaufbereitschaft bei Aktien. Als Treiber wirkt aber auch, dass im US-Senat das 1,9 Billionen schwere Maßnahmenpaket der neuen US-Regierung nun endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde. An den chinesischen Börsen ziehen die Indizes nach einem verhaltenen Start besonders stark an, ebenso legt der südkoreanische Kospi kräftig zu, nachdem er an den fünf Tagen zuvor auch gefallen war. In Tokio liegen Softbank 1,3 Prozent im Plus, nachdem der südkoreanische Online-Versandhändler Coupang die Preisspanne seines milliardenschweren Börsengangs in New York angehoben hat. Der Vision Funds von Softbank hält rund 35 Prozent an Coupang. Cathay Pacific steigen in Hongkong am Tag nach Vorlage der erwartet negativ ausgefallenen Geschäftszahlen für 2020 um über 5 Prozent zu. In Sydney bremsten derweil schwächere Kurse im Technologiesektor (-1,6%), für den es erneut negative Vorgaben aus den USA gab.

US-NACHBÖRSE

Oracle übertraf zwar insgesamt die Erwartungen und wartete zudem mit einer Aufstockung seiner Aktienrückkäufe und einer höheren Dividende auf, die Aktie verlor dennoch 5,4 Prozent. Beobachtern zufolge verfehlte aber das Cloud-Geschäft die Erwartungen und der Umsatzausblick liege knapp unter der Konsensschätzung. Fossil Group (-0,3%) berichtete über eine Einengung des Verlusts im vierten Quartal, trotz zugleich rückläufiger Umsätze im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Onlinebank Lendingclub (-1,9%) gingen die Einnahmen stärker als von Experten erwartet zurück, wobei aber der bereinigte Verlust kleiner als befürchtet ausfiel. Gut kamen die Zahlen von Bumble an (+5,7%). Der erst im Februar an die Börse gekommene Betreiber von Dating Apps weitete seinen Verlust zwar aus, Analysten hatten aber ein noch schwächeres Ergebnis erwartet. Zudem konnte Bumble die Zahl seiner Kunden beträchtlich steigern. Stark unter Druck gerieten Cloudera (-10,7%), nachdem die Geschäftszahlen die Erwartungen zwar übertroffen hatten, der Ausblick des Cloud-Experten die Schätzungen der Analysten aber umsatz- wie gewinnseitig nicht erreichte. Beim Datenanalyseunternehmen Sumo Logic (-7,0%) gerieten besser als prognostiziert ausgefallene Quartalszahlen in den Hintergrund, nachdem das Unternehmen zugleich die Übernahme der italienischen DF Labs ankündigte. AMC Entertainment (+6,5%) profitierten von nicht so schlecht wie erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Die zuletzt gelockerten Lockdowns kamen dem Kinobetreiber zugute.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.297,02 1,46 464,28 5,52

S&P-500 3.898,81 0,60 23,37 3,80

Nasdaq-Comp. 13.068,83 -0,04 -4,99 1,40

Nasdaq-100 12.752,07 -0,33 -42,42 -1,06

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,12 Mrd

Gewinner 2.441 1.983

Verlierer 824 1.281

unverändert 97 98

Uneinheitlich - Verbraucherpreisdaten im Rahmen der Erwartungen linderten Inflationsängste, während die Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar schweren Maßnahmenpakets weitere Konjunkturzuversicht verbreitete. Gesucht waren vor allem Standardwerte, wobei der Dow ein neues Rekordhoch markierte. Bei Technologiewerten hielten sich die Anleger nach der Rally vom Vortag zurück. General Electric (-5,4%) standen mit der Ankündigung einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 8:1 unter Druck. Die bereits erwartete Zusammenlegung des Flugzeugleasing-Geschäfts mit der irischen Aercap stützte nicht. Dass der Sportsender ESPN die langfristig Übertragungsrechte für Spiele der Eishockey-Profiliga NHL erwirbt, bewegte den Kurs der Mutter Disney (+0,2%) kaum. Die erst jüngst an der Nasdaq gelistete SAP-Tochter Qualtrics (+0,9%) verringerte ihren Verlust im vierten Quartal deutlich und übertraf mit dem Umsatz die Analystenerwartungen. Apple (-0,9%) will den Standort in München kräftig ausbauen. JP Morgan (+2,2%) will laut informierten Personen Kunden des insolventen Finanz-Startups Greensill Capital abwerben. Damit könnte die nach Vermögenswerten größte US-Bank die Pläne des Investors Apollo Global Management (-0,5%) durchkreuzen, der mit Greensill über einen Kauf des operativen Geschäftes verhandelt. Tupperware (-20%) standen stark unter Druck nach verfehlten Gewinnerwartungen. Ein sehr erfolgreiches Börsendebüt feierte die Videospieleplattform Roblox. Schon der erste Kurs lag mit 64,50 Dollar klar über dem Ausgabekurs von 45 Dollar. Zum Handelsende kostete die Aktie 69,50 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 -0,4 0,16 4,0

5 Jahre 0,79 -2,1 0,81 42,7

7 Jahre 1,21 0,0 1,21 56,3

10 Jahre 1,52 -0,9 1,53 60,4

30 Jahre 2,25 1,1 2,24 59,8

In Reaktion auf die im Rahmen der Erwartungen liegenden Verbraucherpreisdaten gaben die Anleiherenditen leicht nach. Die mit Spannung erwartete Auktion zehnjähriger US-Anleihen durch das Finanzministerium stieß auf geringe Nachfrage, was aber nicht zu dem befürchteten Ausverkauf von Anleihen führte, wie er auf die enttäuschende Auktion siebenjähriger Titel zwei Wochen zuvor gefolgt war.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:19 % YTD

EUR/USD 1,1931 +0,0% 1,1926 1,1879 -2,3%

EUR/JPY 129,79 +0,4% 129,31 129,27 +2,9%

EUR/GBP 0,8557 -0,0% 0,8560 0,8562 -4,2%

GBP/USD 1,3942 +0,1% 1,3932 1,3873 +2,0%

USD/JPY 108,79 +0,3% 108,43 108,83 +5,4%

USD/KRW 1135,90 -0,1% 1137,20 1141,45 +4,6%

USD/CNY 6,4980 -0,1% 6,5059 6,5069 -0,5%

USD/CNH 6,5019 +0,1% 6,4973 6,5127 -0,0%

USD/HKD 7,7598 -0,0% 7,7615 7,7633 +0,1%

AUD/USD 0,7761 +0,4% 0,7732 0,7686 +0,8%

NZD/USD 0,7214 +0,3% 0,7190 0,7151 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 55.485,25 -2,5% 56.931,21 54.032,75 +91,0%

Nach dem Rücksetzer am Dienstag zeigte sich der Dollar vergleichsweise stabil. Der Dollar-Index sank um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,95 64,44 +0,8% 0,51 +33,4%

Brent/ICE 68,39 67,90 +0,7% 0,49 +32,3%

Die Ölpreise tendierten fester, obwohl die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen waren. Allerdings hatten schon die am Vorabend vom Branchenverband API veröffentlichten Daten einen deutlichen Anstieg gezeigt, so dass die Akteure wohl vorgewarnt waren. Zudem verringerten sich zugleich die Benzinbestände unerwartet stark. Vor allem aber dürfte Konjunkturoptimismus die Ölpreise gestützt haben, nachdem der US-Kongress das Corona-Hilfspaket verabschiedet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.734,40 1.726,60 +0,5% +7,80 -8,6%

Silber (Spot) 26,32 26,28 +0,2% +0,05 -0,3%

Platin (Spot) 1.221,93 1.206,23 +1,3% +15,70 +14,2%

Kupfer-Future 4,12 4,04 +1,9% +0,08 +17,1%

Gold profitierte erneut vom Rückgang der Anleiherenditen. Die Feinunze notierte im späten US-Handel etwas fester.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 11, 2021 01:53 ET (06:53 GMT)