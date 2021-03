Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Bank of Japan (BoJ) erweitert die Spanne für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf minus 0,25 bis plus 0,25 (zuvor +-0,20) Prozent. Das ihr Ziel für die kurzfristigen Zinsen von minus 0,1 Prozent behält sie bei. Außerdem gibt die BoJ nach den starken Kursanstiegen ihr jährliches Ziel für Aktienkäufe auf. Seit 2016 verfolgte sie das Ziel, jedes Jahr börsengehandelte Fonds im Volumen von rund 6 Billionen Yen oder 55 Milliarden Dollar zu kaufen. Zugleich bekräftigten die Notenbanker, bei Bedarf mit größeren Ankäufen einzuspringen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine Daten angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.910,25 -0,31%

Nasdaq-100-Indikation 12.736,50 -0,63%

Nikkei-225 29.769,04 -1,48%

Hang-Seng-Index 28.813,19 -2,02%

Kospi 3.045,36 -0,67%

Shanghai-Composite 3.400,59 -1,80%

S&P/ASX 200 6.708,20 -0,56%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die ostasiatischen Börsen werden von mauen Wall-Street-Vorgaben nach unten gezogen. Erneut hatten dort steigende Anleiherenditen die Aktienkurse gedrückt - besonders im Technologiesektor, während ein um 9 Prozent einknickender Ölpreis Nachfragseorgen widerspiegelte. In der gesamten Region und in Australien finden sich Ölwerte auf den Verliererlisten. Im Fokus steht daneben die Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ), die ihre Renditezielspanne ausgeweitet hat. Dies gilt als möglicher Einstieg in eine Zinserhöhung. Zugleich teilte die Bank aber mit, umfangreiche ETF-Käufe vorzunehmen, falls sich die Märkte destabilisieren sollten. Dies brachte wiederum den breiten Aktienindex Topix im Verlauf nach oben und sogar leicht ins Plus, weil sich die BoJ auf an diesen Index gebundene ETFs beschränken will. Am chinesischen Markt stehen Technologiewerte unter besonders starkem Druck; so fällt der Chinext 1,7 Prozent, während der Schanghai Composite "nur" 1 Prozent nachgibt. In Hongkong sackt der HSI um 1,6 Prozent ab. Neben den Technologiewerten ziehen in Seoul (-0,6%) auch die Aktien von Ölraffinierien den Markt nach unten, nachdem die Preise am Vortag abgesackt waren. Gegen den Trend verteuern sich die Papiere des Impfstoffherstellers SK Bioscience um weitere 8,6 Prozent, nachdem das Unternehmen am Vortag ein furioses Börsen-Debüt gefeiert hatte.

US-NACHBÖRSE

Die Nike-Aktie sackte um 3,9 Prozent ab. Der Sportartikelhersteller hat die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal verfehlt. Dagegen glänzte der Logistikkonzern Fedex im dritten Geschäftsquartal mit einem Gewinnanstieg um nahezu das Dreifache; der Umsatz sprang um 23 Prozent in die Höhe. Die Aktien gewannen 4,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.862,30 -0,46 -153,07 7,37

S&P-500 3.915,46 -1,48 -58,66 4,24

Nasdaq-Comp. 13.116,17 -3,02 -409,03 1,77

Nasdaq-100 12.789,14 -3,13 -413,23 -0,77

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,129 Mrd 1,037 Mrd

Gewinner 702 1.804

Verlierer 2.614 1.425

unverändert 59 139

Schwach - Wie häufig entfaltete die Beschlusslage der Fed mit einem Tag Verzögerung eine deutliche Marktreaktionen - steigende Rentenrenditen drückten die Aktienkurse und hier vor allem die Technologiewerte. Gestützt von Finanzwerten markierte der Dow zunächst das nächste Allzeithoch, drehte dann aber ins Minus. Die Fed hatte die Wachstumsprognose kräftig erhöht und ein mögliches mittelfristiges Überschießen der Inflation bis auf 2,4 Prozent eingeräumt. Anleger befielen angesichts der Inflationserwartungen Zweifel, ob es mittelfristig bei der ultralockeren Geldpolitik bleiben werde. Im Technologiesektor fielen Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet um bis zu 3,4 Prozent. Der Einbruch der Ölpreise drückte den Branchenindex um 4,7 Prozent. Dagegen stellten Bankentitel mit steigenden Marktzinsen die klaren Gewinner: der Branchenindex zog um über 1,7 Prozent an. Bei Tesla (-6,9%) belastete eine Untersuchung eines weiteren Unfalls mit einem Tesla-Fahrzeug, bei dem möglicherweise der Autopilot im Einsatz war.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 2,4 0,14 4,4

5 Jahre 0,87 7,2 0,80 50,6

7 Jahre 1,35 7,3 1,28 70,1

10 Jahre 1,72 7,5 1,64 80,2

30 Jahre 2,47 4,4 2,42 82,1

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte mit 1,75 Prozent ein 14-Monatshoch. Zuletzt stieg die Benchmarkrendite um über 7 Basispunkte auf 1,72 Prozent. Die überraschend positive Entwicklung der Industrie im Großraum Philadelphia belastete die Rentennotierungen zusätzlich zu den hohen Inflationserwartungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:54 % YTD

EUR/USD 1,1915 -0,0% 1,1917 1,1946 -2,4%

EUR/JPY 129,75 -0,1% 129,85 130,49 +2,9%

EUR/GBP 0,8565 +0,1% 0,8559 0,8561 -4,1%

GBP/USD 1,3910 -0,1% 1,3924 1,3956 +1,7%

USD/JPY 108,89 -0,1% 108,97 109,25 +5,5%

USD/KRW 1130,99 +0,2% 1128,55 1126,40 +4,2%

USD/CNY 6,5123 +0,1% 6,5063 6,5032 -0,2%

USD/CNH 6,5169 +0,1% 6,5085 6,5016 +0,2%

USD/HKD 7,7667 +0,0% 7,7648 7,7653 +0,2%

AUD/USD 0,7742 -0,2% 0,7759 0,7801 +0,5%

NZD/USD 0,7166 -0,0% 0,7167 0,7228 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 58.191,50 +0,9% 57.693,75 58.352,50 +100,3%

Der Dollar erholte sich mit dem Renditeanstieg von den Vortagesabgaben. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu. Am Vortag hatte die Fed den Dollar auf Talfahrt geschickt, am Donnerstag holte er die Verluste fast komplett wieder auf. Der Euro ging bei 1,1909 Dollar um nach einem Vortageshoch bei rund 1,1985.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,99 60,00 -0,0% -0,01 +23,2%

Brent/ICE 63,21 63,28 -0,1% -0,07 +22,3%

Preiseinbruch - Die Ölpreise brachen um knapp 9 Prozent ein. Im Handel wurde auf die wachsenden Spannungen zwischen Russland und den USA verwiesen. "Russland könnte Erdöl als Waffe einsetzen und die Märkte fluten, um der US-Konkurrenz zu schaden", warnte ein Händler. Daneben war von Nachfragesorgen zu hören mit Blick auf die weiter schwierige Pandemielage insbesondere in Europa.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.735,29 1.735,21 +0,0% +0,09 -8,6%

Silber (Spot) 26,06 26,03 +0,1% +0,03 -1,3%

Platin (Spot) 1.209,15 1.204,65 +0,4% +4,50 +13,0%

Kupfer-Future 4,08 4,11 -0,8% -0,03 +15,7%

Der Goldpreis (-0,7%) litt unter den deutlich gestiegenen Marktzinsen und dem gestiegenen Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Die USA stehen kurz davor, das von Präsident Joe Biden angekündigte Ziel von 100 Millionen Corona-Impfungen in den ersten hundert Tagen seiner Präsidentschaft zu erreichen. Bidens Versprechen wird voraussichtlich sogar mehr als einen Monat früher als geplant eingelöst.

NORDSTREAM 2

Die USA haben am Donnerstag den "sofortigen" Stopp am Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 gefordert. Jede Stelle, die am Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland beteiligt sei, müsse sich "sofort" zurückziehen oder mit US-Sanktionen rechnen, erklärte US-Außenminister Antony Blinken.

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem ersten Treffen mit chinesischen Diplomaten schwere Vorwürfe gegen Peking erhoben. China bedrohe "die regelbasierte Ordnung, durch die die weltweite Stabilität aufrechterhalten wird", sagte Blinken.

CHUBB/HARTFORD

In der Versicherungsbranche in den USA bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme an. Der Versicherungskonzern Chubb Ltd will den Konkurrenten Hartford Financial Services übernehmen. Chubb hat Hartford ein vorläufiges Übernahmeangebot unterbreitet, wie beide Unternehmen mitteilten.

NIKE

leidet unter Schwierigkeiten bei der Lieferung von Waren nach Nordamerika und verfehlte die Erwartungen mit einem Gewinn im dritten Quartal von 1,45 (Vorjahr: 0,847) Milliarden Dollar oder 90 Cent pro Aktie. Die Erlöse kletterten auf 10,36 (10,1) Milliarden. Analysten hatten im Konsens 11 Milliarden beim Umsatz und 76 Cent je Aktie beim Gewinn vorausgesagt.

