MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 34,00 EUR nach.

Die MorphoSys-Aktie notierte um 14:14 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 34,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,00 EUR aus. Bei 35,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 137.777 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,76 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 5,18 Prozent wieder erreichen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 183,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,60 EUR an.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,612 EUR ausweisen wird.

