MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochvormittag mit Einbußen

Die MorphoSys-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 18,11 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 18,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.489 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,61 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von 38,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 53,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,92 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 16.11.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. MorphoSys dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2024 präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,564 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

