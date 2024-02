MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag fester

MorphoSys im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 40,19 EUR nach oben.

Das Papier von MorphoSys konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 40,19 EUR. Bei 40,86 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.352 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,21 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,03 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 13,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 198,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 30,13 EUR angegeben.

MorphoSys veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,629 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

