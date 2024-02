MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 39,14 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 39,14 EUR. Bei 38,79 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 8.580 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,21 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 65,64 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 30,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,543 EUR je MorphoSys-Aktie.

