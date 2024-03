MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Freitagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MorphoSys konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 65,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 65,18 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.914 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 66,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 2,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 13,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 79,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Veränderungen im MDAX und SDAX voraus: MorphoSys und Vitesco dürften Plätze tauschen

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätte eine Investition in MorphoSys von vor einem Jahr abgeworfen