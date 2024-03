MorphoSys Aktie News: MorphoSys zieht am Vormittag an

So entwickelt sich MorphoSys

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 65,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 65,20 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 65,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 65,02 EUR. Bisher wurden heute 6.738 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,37 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Veränderungen im MDAX und SDAX voraus: MorphoSys und Vitesco dürften Plätze tauschen

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätte eine Investition in MorphoSys von vor einem Jahr abgeworfen