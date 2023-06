MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 24,19 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr bei 23,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,63 EUR. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 23,70 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.023 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 24,92 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 4,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 101,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,00 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 EUR gegenüber -3,59 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,30 EUR – ein Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 41,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. MorphoSys dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,261 EUR je Aktie ausweisen dürften.

