MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 27,16 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 27,16 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,28 EUR aus. Mit einem Wert von 26,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.998 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 31,34 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 13,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit Abgaben von 56,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 62,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Am 05.11.2024 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -8,879 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

