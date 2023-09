MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 26,89 EUR.

Die MorphoSys-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 26,89 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 26,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.763 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 16,55 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 127,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 53,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 59,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,967 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

