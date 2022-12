MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 15,64 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 15,63 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 15,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.279 MorphoSys-Aktien.

Bei 36,97 EUR erreichte der Titel am 01.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 57,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2022 (13,90 EUR). Mit einem Kursverlust von 12,41 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 31,20 EUR.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,80 EUR – ein Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -12,699 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

