MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Dienstagmittag kräftig

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,9 Prozent auf 36,70 EUR.

Das Papier von MorphoSys konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,9 Prozent auf 36,70 EUR. Bei 36,89 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.113 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 36,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,52 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,83 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 186,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -7,612 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

