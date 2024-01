MorphoSys Aktie News: MorphoSys springt am Nachmittag an

MorphoSys im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 35,99 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 35,99 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 36,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 256.266 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 36,89 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 2,50 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2023 Kursverluste bis auf 12,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,35 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,50 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,612 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

