MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Dienstagvormittag positiv

So entwickelt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 35,38 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 35,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 34,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.247 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 35,76 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 1,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 15.11.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,612 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Wie Experten die MorphoSys-Aktie im Dezember einstuften

Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen