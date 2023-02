MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag auf Höhenflug

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,60 EUR

6,93% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 19,51 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 19,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,50 EUR. Zuletzt wechselten 78.306 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 29,61 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 34,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 65,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,92 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,80 EUR – ein Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von MorphoSys.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,564 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie im Januar 2023

MorphoSys-Aktie legt zu: MorphoSys stellt positive Daten zum Hoffnungsträger bei Knochenmarkkrebs vor

Dezember 2022: Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys