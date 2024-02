MorphoSys Aktie News: MorphoSys haussiert am Mittag

So entwickelt sich MorphoSys

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,3 Prozent auf 43,60 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 43,60 EUR zu. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 44,44 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 317.706 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,15 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 30,13 EUR angegeben.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,677 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

