MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 67,25 EUR.

Die MorphoSys-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 67,15 EUR. Mit einem Wert von 67,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.604 MorphoSys-Aktien.

Bei 67,30 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 0,07 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2023 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 383,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

Am 13.03.2024 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --4,121 EUR je MorphoSys-Aktie.

