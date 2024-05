MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

Kurs der MorphoSys

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 66,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 66,20 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 66,30 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 65,70 EUR. Bei 66,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 184.387 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 78,07 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,64 EUR je Aktie generiert. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,02 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte MorphoSys die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -5,213 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt am Dienstagnachmittag ab

XETRA-Handel TecDAX mittags mit Abgaben