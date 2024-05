MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagnachmittag leichter

MorphoSys im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 65,80 EUR nach.

Die MorphoSys-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 65,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 65,60 EUR. Bei 66,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235.803 MorphoSys-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2023 Kursverluste bis auf 14,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 353,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 13.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59,02 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 27,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.08.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -5,213 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt am Dienstagnachmittag ab

XETRA-Handel TecDAX mittags mit Abgaben