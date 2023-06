MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 23,97 EUR

Um 09:07 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 24,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 24,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.249 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 25.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 103,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,59 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 62,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,50 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,261 EUR je Aktie ausweisen dürften.

