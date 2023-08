MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochvormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,84 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,84 EUR. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,62 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 6.587 Stück.

Bei 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,77 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 56,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 03.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,59 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41,50 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -8,879 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

