MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,54 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,54 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 31,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 8.103 Stück.

Bei 32,49 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 09.08.2023. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,88 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,20 EUR – das entspricht einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR in den Büchern gestanden hatten.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -6,840 EUR je MorphoSys-Aktie.

