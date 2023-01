MorphoSys Aktie News: MorphoSys verzeichnet am Mittag Verluste

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 13,11 EUR

Die MorphoSys-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 13,24 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 12,83 EUR. Mit einem Wert von 12,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.245 MorphoSys-Aktien.

Am 03.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,40 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 95,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von MorphoSys.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -12,415 EUR je MorphoSys-Aktie.

