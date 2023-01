MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 13,41 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 13,32 EUR. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,83 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 254.196 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,86 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 61,80 Prozent zulegen. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,79 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,40 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 95,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 38,20 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -12,415 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

