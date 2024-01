MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 34,50 EUR ab.

Das Papier von MorphoSys befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 34,50 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,19 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 59.672 Stück.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 6,93 Prozent zulegen. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,81 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 25,50 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 63,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,80 EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,612 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

