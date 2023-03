MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 16,13 EUR

Um 12:03 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 16,29 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,19 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.097 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 27,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 41,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 37,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,92 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,80 EUR – ein Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 13.03.2024.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -11,564 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

