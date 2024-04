MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 67,20 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:43 Uhr bei 67,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,35 EUR. Bei 67,20 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.349 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 67,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2024). 0,22 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 363,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 13.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,00 EUR – eine Minderung von 27,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 81,60 EUR eingefahren.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

