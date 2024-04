MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der MorphoSys

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von MorphoSys. Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 67,25 EUR.

Die MorphoSys-Aktie bewegte sich um 09:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,25 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 67,20 EUR. Mit einem Wert von 67,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 19.187 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 0,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2023 (14,49 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,45 Prozent sinken.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 13.03.2024 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,65 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 81,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MorphoSys am 29.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -4,121 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MorphoSys von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MorphoSys-Investment von vor einem Jahr verdient

Novartis-Aktie dennoch leichter: Novartis erhält US-Kartellfreigabe für MorphoSys