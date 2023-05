MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von MorphoSys

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,60 EUR

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 18,43 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,51 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 18,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.063 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 24,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 56,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,70 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren -11,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81,60 EUR ausgewiesen.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 31.07.2024.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,311 EUR je Aktie ausweisen dürften.

