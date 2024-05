MorphoSys Aktie News: MorphoSys schiebt sich am Nachmittag vor

MorphoSys im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 66,65 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 66,65 EUR zu. Bei 67,00 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 66,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.265 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 68,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 2,03 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 66,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -5,213 EUR einfahren.

