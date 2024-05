MorphoSys Aktie News: MorphoSys behauptet sich am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 66,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie um 09:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 66,05 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 66,05 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,00 EUR nach. Mit einem Wert von 66,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 646 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 354,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten MorphoSys-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 29.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,37 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,54 Mio. EUR – eine Minderung von 66,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 81,60 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -5,213 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt am Dienstagnachmittag ab

XETRA-Handel TecDAX mittags mit Abgaben